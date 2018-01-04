Смертельное ДТП в Пестречинском районе случилось из-за вылетевшей на встречку иномарки

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). При смертельном ДТП в Пестречинском районе иномарка «Хендэ Крета» вылетела на встречную полосу движения, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба МВД по РТ.

Смертельное дорожное происшествие случилось сегодня в 14.00 на 63-м км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе. 35-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада» 14-й модели под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады» три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в Арскую ЦРБ. Водитель «Хенде Крета» и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний также доставлены в Арскую ЦРБ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на автодороге около села Чуча в Пестречинском районе сегодня столкнулись легковые автомобили «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета». В результате дорожного происшествия погибли четыре человека и четыре пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства случившегося.