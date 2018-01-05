Главный Госавтоинспектор РТ рассказал все подробности смертельной аварии в Пестречинском районе

(Казань, 5 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня глава республиканской Госавтоинспекции провёл пресс-конференцию, на которой рассказал подробности страшного ДТП, случившегося накануне в Пестречинском районе РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла на 63-м километре автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе. 35-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада» 14-й модели под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады» и три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в Арскую ЦРБ. Водитель «Хенде Крета» и два его пассажира, в том числе пятилетний ребенок и беременная женщина были доставлены в Арскую ЦРБ.

Главный Госавтоинспектор Татарстана отметил, что иномарка до момента столкновения двигалась на высокой скорости.

«Тормозного пути не было вообще. Мы осмотрели приборную панель, однако из-за удара она была совсем „по нулям“. Мы посмотрели по дорожным приборам – в 12.30 он был на Зеленодольской развязке, а в 13.30 произошла авария. Он не попадался на приборы, однако же мы можем предполагать, с учетом того, какое расстояние он преодолел за час, что двигался он очень быстро», – подчеркнул начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Как отметил Ленар Габдурахманов, и водитель иномарки, и водитель «Лады» пытались уйти от столкновения, и оба выехали на обочину. Кроме того, по словам главного Госавтоинспектора Татарстана, не исключено, что водителя «Хендэ» обратно в свою полосу не пустили другие водители.

«Не надо ждать, если водитель выехал на “встречку”. Снизьте скорость, прижмитесь к обочине. Пришлите потом видео нам, и мы накажем виновного. Два года назад у нас был уже случай в Лаишевском районе. Два брата ехали в машине и им на “встречку” вылетело авто. Водитель не принял мер, и его брат погиб. Мы спрашивали его потом: “А почему ты ничего не сделал?” Он ответил, что тот водитель не прав, и он хотел его проучить. Слишком дорогой ценой обошелся этот урок», – рассказал Ленар Габдурахманов.

Водитель «Хендэ» находится сейчас в больнице. Ребенок, который ехал в иномарке, сейчас в очень тяжелом состоянии и на момент 11 часов дня в сознание не пришёл. Его доставили в ДРКБ. Также в тяжелом состоянии находится выживший пассажир «Лады».

«"Хендэ", хоть и 2016 года, но все равно паркетник. Водитель и пассажир на переднем сиденьи "Лады" были пристегнуты, однако шансов у них не было. Если бы ребенок в иномарке был в детском кресле, то он бы получил меньше травм. Иномарка ехала в Вятские поляны и въехала в Татарстан из Марийской Республики, а в „Ладе“ пассажиры оставили детей дома и ехали в Казань посмотреть на праздник», – поделился главный Госавтоинспектор РТ.

В этом году на дорогах Татарстана уже погибли семь человек. В прошлом, за это же время, погибших было четыре человека. Как отметил Ленар Габдурахманов, при условии соблюдения водителями правил дорожного движения трагедий на дороге случиться не должно.