Трамп пообещал поддержать народ Ирана в подходящий момент

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поддержать народ Ирана в подходящий для этого момент. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Американский лидер в своем сообщении выразил уважение иранцам, которые пытаются свергнуть коррумпированные власти страны.

«Вы увидите большую поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящее время!» – подчеркнул Трамп.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!