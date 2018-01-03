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Политика

Трамп пообещал поддержать народ Ирана в подходящий момент

3 января 2018, 18:40

Американский лидер выразил уважение иранцам, которые пытаются свергнуть коррумпированные власти.
Трамп заявил о начавшемся в Иране «времени перемен»
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поддержать народ Ирана в подходящий для этого момент. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Американский лидер в своем сообщении выразил уважение иранцам, которые пытаются свергнуть коррумпированные власти страны.

«Вы увидите большую поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящее время!» – подчеркнул Трамп. 

Ранее Президент США увидел в иранских протестах желание прекратить поддержку, которую будто бы оказывают власти этой страны террористическим движениям, а затем заявил о пришедшем «ветре перемен».

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана проходят с 28 декабря. Их жертвами стали примерно 20 человек, свыше 450 протестующих задержаны.


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