С нового года семьи с детьми из Татарстана воспользуются новыми мерами господдержки

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сразу несколько новых мер государственной поддержки для семей с детьми начнут действовать с января 2018 года в России и Татарстане. Заместитель управляющего ПФР по РТ Асия Валиуллина рассказала о нововведениях на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 27 декабря.

Срок действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2021 года, а также снят трехлетний мораторий на направление маткапитала на дошкольное образование, сказала она. Кроме того, семьи, в которых в 2018 — 2020 годах появится второй ребенок, смогут получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

«Программа материнского капитала реализуется в нашей стране с 2007 года. В рамках ее реализации семьи из Татарстана получили материальную поддержку на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную часть будущих пенсий мам. Всего данной программой поддержки воспользовались более 243 тыс. семей из Татарстана», — отметила Валиуллина.

Семьи, постоянно проживающие на территории нашей страны, в которых после 1 января 2018 года родится или будет усыновлен второй ребенок, при получении сертификата на материнский капитал смогут использовать его на ежемесячные выплаты до достижения ребенком полутора лет.

«Претендовать на ежемесячные выплаты будут семьи, средний доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в Татарстане в размере 13 тыс. 713 руб. При расчете среднедушевого дохода будут приниматься во внимание все доходы членов семьи за последние 12 месяцев», — отметила заместитель управляющего ПФР по РТ.

Доход каждого члена семьи при расчете среднедушевого дохода будет учитываться до вычета налогов. Размер ежемесячной выплаты будет равен размеру прожиточного минимума для детей в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В республике выплата при рождении или усыновлении второго ребенка с января 2018 года составит 8 тыс. 490 руб. Эта сумма будет ежемесячно перечисляться на лицевой счет в кредитном учреждении.

«Пособие будет назначаться на один год. После этого необходимо подать повторно документы для получения права на выплату до достижения ребенком полутора лет. Можно досрочно прекратить получать пособия и использовать сертификат на материнский капитал по другому направлению», — пояснила участница пресс-конференции.

Обратиться за выплатами на второго ребенка можно в любой момент после его рождения или усыновления до достижения малышом полутора лет. Однако при этом нужно учитывать некоторые особенности программы. Если обратиться за начислением выплат до того, как ребенку исполнится шесть месяцев, то пособие назначат за все предыдущие месяцы со дня рождения ребенка. Если обращение будет зафиксировано позднее, чем через шесть месяцев после рождения малыша, то выплаты назначат только с момента обращения. Предыдущие месяцы при этом в расчет браться не будут.

