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Обратиться за ежемесячной выплатой при рождении первого ребенка в РТ можно с 3 января

27 декабря 2017, 10:54 , Фото: Султан Исхаков

Обратиться за ежемесячной выплатой при рождении первого ребенка в РТ можно с 3 января За назначением ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка жители республики могут обратиться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Уже с 3 января 2018 года во всех территориальных органах социальной защиты Татарстана будут приниматься документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом сообщила 27 декабря на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Пресс-конференция

«Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Законом предусмотрена возможность обращения за назначением ежемесячной выплаты в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, при этом ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением», — отметила спикер.

Выплата будет назначаться на один год. Чтобы ее продлить, необходимо будет вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. В период новогодних праздников сотрудники территориальных отделов социальной защиты будут дежурить, начиная с 3 января, с 9 утра до 14 часов дня.

Пресс-конференция

«Для оформления ежемесячной выплаты необходимо предоставить в органы социальной защиты по месту жительства свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, документы, содержащие сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, реквизиты счета, открытого в банке», — сказала Зарипова.

При обращении за назначением компенсации мамам нужно будет предъявить паспорт. Сведения о получаемых семьей пособиях, субсидиях, компенсациях, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, а также иных социальных выплатах, учитываемых при назначении ежемесячной выплаты, специалисты социальной защиты получат благодаря межведомственному взаимодействию с государственными организациями, отметила министр.


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