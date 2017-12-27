На ежемесячные выплаты при рождении первенцев Татарстану выделено 475 млн рублей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На ежемесячные выплаты при рождении первенцев в 2018 году планируется выделить, согласно федеральному законодательству, 21 млрд рублей. Татарстан на эти цели получит 475 млн рублей. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Такая сумма будет выделена по предварительным заявкам. Если первенцев в республике будет больше, то эта сумма будет подлежать корректировке. Целевой аудиторией данной программы являются студенческие и молодые семьи с низким доходом. Нововведение позволит решить демографические проблемы в стране», – заявила участница пресс-конференции.

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие первого ребенка после 1 января 2018 года. Для участниц программы установлены обязательные условия. Мать и ребенок должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать на территории страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане на II квартал 2017 года.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году при рождении первого ребенка в Татарстане составит 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года.