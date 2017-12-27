Назван размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка в Татарстане

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Размер ежемесячной выплаты в 2018 году при рождении первого ребенка в Татарстане составит 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Об этом сообщила 27 декабря на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В последующем размер ежемесячной выплаты будет установлен, исходя из величины прожиточного минимума для детей, установленного в Татарстане за второй квартал предыдущего года. Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие либо усыновившие ребенка после 1 января 2018 года», —отметила спикер.

Для участниц программы установлены обязательные условия. Мать и ребенок должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории нашей страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года.

«Полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Татарстане за второй квартал 2017 года составляет 13 тыс. 713 руб. К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц», — пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести в нашей стране Президент РФ Владимир Путина на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года. Одной из таких мер стало введение новой ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2018 года. Проект Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» был принят Госдумой РФ 21 декабря.

Демографическая политика – одна из стратегических инициатив Владимира Путина. Глава государства неоднократно делал акцент на важности повышения рождаемости в России. Также Президент РФ отмечал, что повышению рождаемости будет способствовать реализация системной задачи по улучшению качества жизни населения. Это касается таких важных сфер, как здравоохранение, образование, экология и жилищная политика. Доступное жилье, материальная поддержка, безопасная комфортная среда – все это будет способствовать росту численности населения нашей страны.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Смысл всей нашей политики заключается в сбережении людей, умножении человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы», — сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей с января 2018 года. Это введение ежемесячной денежной выплаты, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года.