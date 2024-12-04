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Зюганов назвал ЕГЭ «худшим, что можно было придумать»
Единый государственный экзамен нанес России травму, которая будет заживать 20 лет. Такое мнение выразил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
«Вы никогда не будете великой державой со слабой экономикой и плохим образованием. Нам втащили болонку (болонскую систему — прим. ТИ), ЕГЭ. Это худшее, что можно было придумать. Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум», — приводит слова политика Ura.ru.
Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил проект закона, которым предлагалось предоставить выпускникам возможность выбирать между единым госэкзаменом (ЕГЭ) и экзаменами по образовательным дисициплинам основного общего и среднего общего образования. Также в Минобрнауки РФ назвали минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год
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