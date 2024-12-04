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Общество 4 декабря 2024 13:25

Зюганов назвал ЕГЭ «худшим, что можно было придумать»

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Единый государственный экзамен нанес России травму, которая будет заживать 20 лет. Такое мнение выразил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«Вы никогда не будете великой державой со слабой экономикой и плохим образованием. Нам втащили болонку (болонскую систему — прим. ТИ), ЕГЭ. Это худшее, что можно было придумать. Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум», — приводит слова политика Ura.ru.

Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил проект закона, которым предлагалось предоставить выпускникам возможность выбирать между единым госэкзаменом (ЕГЭ) и экзаменами по образовательным дисициплинам основного общего и среднего общего образования. Также в Минобрнауки РФ назвали минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

#кпрф #геннадий зюганов #егэ
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