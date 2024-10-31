В Минобрнауки РФ назвали минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год

Минобрнауки РФ подготовило проект приказа, который устанавливает минимальное количество баллов Единого государственного экзамена для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2025/26 учебном году. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, на ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, географии необходимо набрать минимум 40 баллов; по физике, биологии, химии будет достаточно 39 баллов. Минимальный порог по обществознанию установлен на уровне 45 баллов, истории – 36, информатике – 44, иностранному языку – 30.

В сравнении с текущим учебным годом баллы были увеличены только по математике (с 39 до 40) и истории (с 35 до 36).

Напомним, накануне Государственная Дума РФ отклонила законопроект о праве выпускников выбора по сдаче ЕГЭ или госэкзамена.

По итогам прошлого учебного года в Казани в 1,5 раза увеличилось число выпускников, которые сдали ЕГЭ на 10 баллов.