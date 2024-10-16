В Госдуме отклонили законопроект об альтернативе ЕГЭ

Думский комитет по просвещению отклонил проект закона, которым предлагалось предоставить выпускникам возможность выбирать между единым госэкзаменом (ЕГЭ) и экзаменами по образовательным дисициплинам основного общего и среднего общего образования. Об этом сообщил первый замглавы комитета Яна Лантратова.

«Комитет отклонил законопроект, потому что это может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы, не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы», – сказала Лантратова, ее слова приводит РИА Новости.

Парламентарий добавила, что против принятия законопроекта высказались большинство членов комитета.

Ранее профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ сравнила ЕГЭ по русскому языку с экзаменами времен СССР.