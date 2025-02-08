Малые формы хозяйствования Татарстана произвели за год продукции на 142,2 млрд рублей

В 2024 году малые формы хозяйствования Татарстана произвели продукции на 142,2 млрд рублей. Это 42% от общего объема производства всех категорий хозяйств, доложил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам министра, в республике малым формам хозяйствования уделяют большое внимание. На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 401 тыс. ЛПХ и 2,6 тыс. фермерских хозяйств.

В 2024 году на поддержку личных подсобных хозяйств из республиканского бюджета выделили 448 млн рублей. Субсидиями воспользовались 43,8 тыс. хозяйств. В этом году на эти цели предусмотрели 527 млн рублей.

Ранее на том же совещании озвучили данные по вводу жилья в Татарстане. По словам главы Минстроя РТ Марата Айзатуллина, план выполнили на 17%, больше всего ввели по линии ИЖС.