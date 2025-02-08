План по вводу жилья в Татарстане выполнили на 17%, больше всего ввели по линии ИЖС

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В Татарстане ввели 552 тыс. кв. м. жилья. Это 17% от плана, доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По линии коммерческого строительства в республике сдали 1,5% от запланированного объема, а именно 7 многоквартирных домов общей площадью больше 26 тыс. «квадратов». План по программе соципотеки – 35 жилых домов общей площадью 161,7 тыс. кв. м., из них в высокой степени готовности находится 15 домов, остальные – в средней степени.

Наибольшее выполнение плана фиксируется в области ИЖС – 525 тыс. «квадратов» (37% от плана).

Ранее Айзатуллин заявлял, что минимальный план по вводу жилья в РТ на 2025 год составляет 3,26 млн кв. м.