Зяббаров: Около половины комбайнов в Татарстане используется более десяти лет

Примерно половина комбайнов в Татарстане используется более десяти лет. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«<…> около половины комбайнового парка используется более десяти лет, это дополнительно увеличивает нагрузку на комбайны из-за высокой вероятности непредвиденных поломок», — констатировал докладчик.

В связи с этим министр напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума была достигнута договоренность между Республикой Татарстан и «Росагролизингом» о реализации льготной акции «Тройная выгода». В ее рамках лизинговая компания может поставить 400 единиц различной техники с отсрочкой основного долга до января 2023 года и без первоначального взноса. Это зерноуборочные комбайны «КЗС», грузовые автомашины «КАМАЗ», трактора, зерноочистительные машины, сушилки и другая техника.

Всего, по словам главы Минсельхозпрода, в текущем году предстоит убрать урожай с 1 млн 937 тыс. гектаров площадей. Для проведения уборки зерновых в республике имеется 3350 зерноуборочных комбайнов, их готовность на 30 июня равняется 86%. Средняя нагрузка на комбайн по республике при норме в 350 гектаров достигает 492 гектаров, а у некоторых районов — и до 800 гектаров. В отдельных хозяйствах нагрузка и вовсе составляет 1000 гектаров и более.

Согласно прогнозам, контрольные обмолоты озимых культур планируется начать к 20-м числам июля. С 11 по 15 июля предполагается комиссионно принять готовность уборочного комплекса. Одновременно проверят готовность агрегатов для обработки зяби как основного технологического процесса для закладки основ будущего урожая, пояснил Зяббаров.

Помимо прочего, он также обратил внимание на необходимость своевременной организации мероприятий по защите посевов от болезней и вредителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 15 районов отстают в деле заготовки кормов. При этом Президент РТ Рустам Минниханов потребовал от аграриев сосредоточить усилия именно на заготовке качественных кормов.