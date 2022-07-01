В Татарстане 15 районов отстают в деле заготовки кормов

В Татарстане 15 районов, включая Дрожжановский и Зеленодольский, отстают в процессе заготовки кормов от среднереспубликанских показателей. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, по данным на 1 июля в Татарстане скошено 273,6 тыс. гектаров многолетних трав. В том числе на сено — 81,8 тыс. гектаров, на сенаж — 182,9 тыс. На сегодняшний день заготовлено 130 тыс. тонн сена и 994 тыс. тонн сенажа.

В среднем по республике на одну условную голову приходится 6,9 центнера кормовых единиц. «Мы в этом году ставим перед собой задачу заготовить 40 центнеров», — пояснил министр.

Хорошие результаты работы демонстрируют аграрии Мензелинского района, где уже заготовлено 29,2 тыс. тонн сенажа и 2,2 тыс. тонн сена. На одну условную голову там приходится 13,9 центнера кормовых единиц.

«Необходимо максимально мобилизоваться на кормозаготовке, погодные условия не должны быть препятствием», — подчеркнул, обращаясь к руководителям хозяйств, Зяббаров.

Помимо прочего, организована работа по обеспечению кормами частных подворий. На них содержится треть всего поголовья крупного рогатого скота — 290 тыс. голов, включая 101 тыс. коров, а также 82% овец и коз — 287 тыс. голов. На сегодняшний день для них заготовлено 76 тыс. тонн сухих и сочных кормов, что составляет 8% от потребности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов потребовал от аграриев сосредоточить усилия на заготовке качественных кормов.