Минниханов потребовал сосредоточить усилия на заготовке качественных кормов

Аграриям Татарстана следует усилить работу по обеспечению кормами сельхозформирований и личных подворий. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент Татарстана назвал нынешний период «очень ответственным» для сельского хозяйства. В частности, «ведется формирование будущего урожая зерновых». Также проходит активная фаза заготовки кормов: на 1 июля в республике имеется 6,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

«Все усилия должны быть направлены на обеспечение животноводства качественными кормами с необходимым запасом. Прошлый год был очень тяжелый, запасов у нас нет. Поэтому не только годовой запас должен быть, но и дополнительные возможности», — подчеркнул Минниханов.

Помимо прочего, Президент РТ поручил главам районов республики организовать работу по обеспечению кормами личных подворий.

«Это не менее важная задача, как и заготовка кормов для хозяйств. Если у личных подворий будут проблемы с кормами — это в худшем случае может привести к сокращению поголовья. Министру сельского хозяйства и продовольствия республики следует обратить на эти вопросы особое внимание», — добавил Рустам Минниханов, обращаясь к руководителю Минсельхозпрода РТ Марату Зяббарову.