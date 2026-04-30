Зяббаров о посевной: За две-три недели немного упущенный период догоним

Посевная 2023 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане на сегодня провели сев яровых культур на площади более 40 тыс. гектаров. Об этом сообщил журналистам в Казани министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«В прошлом году весна была ранняя, и на эту дату практически уже полмиллиона гектаров посеяли. В этом году погода вносит корректировки. Дожди прошли, но всё это на результат – на влагу в почве. На ближайшие дни, две-три недели, прогнозируется хорошая погода. За этот период мы должны вопросы с посевной завершить. Думаю, что немного упущенный период мы догоним», – заявил он.

Глава Минсельхозпрода добавил, что аграрии также провели подкормку около 70% многолетних трав. Боронование почвы выполнено почти на 700 тыс. гектаров.

Посевная площадь в этом году составляет 2,7 млн гектаров, что соответствует уровню прошлого года. Яровой сев будет проведен на 1,7 млн гектаров, из них 818 тыс. гектаров засеют зерновыми, а 684 тыс. гектаров – техническими культурами.

