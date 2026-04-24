Площади зерновых сокращают, масличных – увеличивают: с чем Татарстан входит в посевную

В Татарстане в этом году продолжат сокращать площади зерновых культур, наращивая посевы масличных. Причины – низкие цены на зерно, значительные переходящие запасы и более высокая рентабельность высокомаржинальных культур. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России, и эксперты считают такую перестройку оправданной в текущих условиях.





Затраты на посевную – 43 млрд рублей

В Татарстане началась посевная кампания. В некоторых районах уже стартовал сев яровых культур, во всех муниципалитетах ведется подкормка озимых и многолетних трав, сообщили «Татар-информу» в Минсельхозпроде РТ.

Кампания проходит традиционно с опорой на господдержку. Всего затраты на весенне-полевые работы оцениваются в 43 млрд рублей. Хозяйства уже получили 2,4 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Кабмине РТ.

Общая посевная площадь составит 2,7 млн га – на уровне прошлого года. Яровыми культурами планируется засеять 1,7 млн га, из них 818 тыс. га – зерновыми, 684 тыс. га – техническими культурами. Озимые занимают 485 тыс. га – этот показатель также не изменился.

Условия для проведения работ пока складываются благоприятно, отмечают в министерстве.

«Пока год складывается благоприятно, 98% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Накопление осадков с октября составило 290 мм – это 120% от нормы. Ожидаем, что повсеместно будет достаточный запас влаги», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Базовый прогноз по урожаю в этом году – 4,3 млн тонн зерна, 2 млн тонн сахарной свеклы и 1 млн тонн масличных культур.

Для сравнения: в 2025 году аграрии собрали более 4,6 млн тонн зерна и свыше 2,2 млн тонн сахарной свеклы при планах 4,2 и 1,8 млн тонн соответственно.

Площади масличных культур увеличивают за счет зерновых

При этом посевная проходит в условиях изменения структуры посевов в пользу более доходных культур и снижения рентабельности зерна.

В 2025 году площади зерновых сократили на 90 тыс. га по сравнению с 2024-м, перераспределив их в пользу более доходных культур.

«Снижение цен на зерно привело к уменьшению площадей зерновых культур в пользу маржинальных, таких как подсолнечник, кукуруза на зерно, соя, лен масличный. Данные культуры показали хороший потенциал, и по цене они намного интереснее», – объяснял Марат Зяббаров.

В целом в 2025 году зерновые занимали 1,3 млн га, масличные – 580 тыс. га. В этом сезоне площади масличных увеличат примерно на 37 тыс. га, уточнили «Татар-информу» в министерстве.

«Площадь масличных культур увеличена за счет зерновых и кормовых культур», – отметили в ведомстве.

Рост интереса к масличным подтверждают и результаты прошлого года: их сбор составил 1 млн тонн, а производство продукции растениеводства за счет них выросло на 15% к 2024 году.

Курс на переход к более доходным культурам в республике обозначили еще ранее. Около десяти лет назад тогда глава Минсельхозпрода Татарстана (сейчас – и. о. Председателя Госсовета РТ) Марат Ахметов говорил о необходимости делать ставку на высокомаржинальные культуры.

Динамику этому тренду задал нынешний министр Марат Зяббаров.

Вместе с тем он предупредил аграриев: «При изменении структуры посевов хозяйствам необходимо прежде всего оценить свои технические возможности и сохранить посевные площади. Нужно строить рентабельность отрасли за счет высококачественного зерна, маржинальных культур и высокой отдачи кормового клина для животноводства».

Потребность в зерне снизилась на фоне ценовой конъюнктуры

Изменение структуры посевов связано с ситуацией на рынке и пересмотром внутреннего спроса на зерно. Согласно новым расчетам, потребность в нем снижена с 3,2 млн тонн примерно до 2,5 млн тонн.

Структура потребления выглядит так: около 1,6 млн тонн идет на животноводство, 250 тыс. тонн – на производство муки, 230 тыс. тонн – на спиртовую продукцию, еще более 400 тыс. тонн – на посевную кампанию.

«Для обеспечения этих объемов достаточно не более 1 млн га зерновых», – заявлял Марат Зяббаров.

Дополнительное давление оказывает ценовая ситуация на рынке.

«Начиная с 2024 года цены на зерно демонстрировали небольшой рост, однако сегодня снижаются из-за высокого валового сбора в России, ограничений на экспорт и высоких переходящих остатков зерна», – сообщил на заседании комитета Госсовета РТ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

При всем этом сейчас на элеваторах республики хранится более 1,1 млн тонн зерна, собранного в прошлом году, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Аграрии продолжают работать, а зерно потом лежит на складах»

Президент Ассоциации фермерских хозяйств, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров негативно оценил информацию о больших запасах зерна в элеваторах.

«Конечно, это плохо. Это замороженные деньги, которые мы могли бы использовать для улучшения сортовых качеств семян, обработки почвы, для развития хозяйств. А оно у нас лежит просто так. Мы должны сеять столько, сколько необходимо. На производство государство затратило определенные средства в виде субсидий, кредитов, и эти деньги каким-то образом должны вернуться. А они не возвращаются, потому что нет рынка сбыта зерна», – прокомментировал эту ситуацию Камияр Байтемиров.

По его мнению, государство в течение года должно вести работу по реализации зерна. «Если бы кто-то предложил нам какое-то решение, а его нет. На авось надеемся. Аграрии продолжают работать, а зерно потом лежит на складах. Цыплят по осени считают. Поэтому мы думаем об осени, о том, чтобы реализовать свою продукцию по достойной цене. С этим и вышли на поля», – подчеркнул собеседник информагентства.

При этом, по словам Байтемирова, себестоимость продукции, которую используют аграрии для посевной, увеличивается. «Цены повышаются на удобрения, горюче-смазочные материалы, на технику, оборудование. Поэтому мы затягиваем ремни, чтобы меньше вложить средств в развитие хозяйства. Это к добру не приводит», – заметил он.

«Сокращение площадей – это обычное рыночное поведение»

Тенденция по сокращению площадей зерновых культур наблюдается в целом по России, заявил «Татар-информу» доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

«Сокращение площадей – это обычное рыночное поведение. С точки зрения общего зернового баланса не думаю, что это серьезно изменит ситуацию. У нас зерна всегда было в среднем в избытке, то есть больше, чем мы потребляем. Отсюда и берется огромный экспортный потенциал – более 50 млн тонн при внутреннем потреблении около 80 млн тонн всех зерновых и бобовых. Повлиять на баланс мы вряд ли сможем. К какому-то росту, изменению цен это тоже вряд ли приведет. Потому что изменение-то – всего 2-3% посевных площадей переведут на масличные», – пояснил он.

Холод добавил, что зерновой рынок сейчас не очень активен – «цены особо не растут». «Пока есть конкуренция на рынке и множество поставщиков, просто так взять и поднять цены невозможно. Цены не растут, а затраты у аграриев растут. Что они могут сделать в такой ситуации? Смотреть, что выгоднее производить. Видимо, считают, что масличные более выгодные», – отметил он.

По мнению эксперта, «несмотря на изменения в структуре площадей, они не глобальные», тем более есть еще большие остатки зерна прошлого года.

Однако есть две культуры, посевные площади которых в России устойчиво сокращаются, – гречка и рожь, заметил Холод.

«По гречке на рынке все спокойно – значит, производится столько, сколько потребляется. Что касается ржи, то потребление черного хлеба падает. Рожь не совсем универсальное зерно – полезное, хорошее, но это не пшеница. Поэтому площади падают», – проинформировал он.