Погода на майские праздники в Татарстане: когда закончится холод и придет потепление до +20

В последнюю неделю апреля Татарстан находился под влиянием циклонического вихря, местами шел снег с дождем, дул шквалистый ветер. В начале мая с приходом европейского антициклона характер погоды изменится. Какой будет погода на майские праздники и до конца весны, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





«Инициатива переходит к европейскому антициклону»

В последнюю неделю апреля в Татарстане было очень холодно, температура воздуха опускалась ниже климатической нормы на четыре-пять градусов. На протяжении нескольких дней дул сильный порывистый ветер. Временами локально шел снег с дождем, выпадала снежная крупа. Регион находился под влиянием обширного западного циклона.

Погоду в начале мая в Татарстане очень теплой тоже назвать нельзя, но и такой холодной, как в последние дни апреля, она уже не будет, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Идет непрерывный рост давления, инициатива формирования погоды переходит к европейскому антициклону. Ожидаются прояснения, будет преобладать солнце, сильных осадков все три предстоящих праздничных дня не ожидается, температура начнет постепенно расти», – отметил синоптик.

Жители региона успели соскучиться по весеннему теплу. Людям хочется теплых выходных, однако перестройка погодных процессов будет проходить постепенно.

«Если в пятницу ночью будет около нуля, по республике могут быть отрицательные значения, то днем – уже 8-10 градусов тепла. На следующий день еще прибавится пара градусов – потеплеет до 10-12 – и 13-15 градусов будет в воскресенье. То есть воскресенье в этой праздничной трехдневке – самый теплый день», – заметил Шувалов.

На следующей неделе придет 20-градусное тепло

На следующей неделе, когда антициклон полностью начнет определять погоду, не исключено повышение температуры до плюс 20. Это произойдет ближе к середине недели, сообщил синоптик.

Таким образом, затянувшееся апрельское похолодание остается позади, погода возвращается в климатическую норму в первой половине майских праздников, а во второй половине будет выше нормы.

«Европейский антициклон поделится теплом, к середине следующей недели уже будет теплее обычного. Погода налаживается», – обнадежил Шувалов.

Отопительный сезон, затянувшийся в этом году в Татарстане, наконец-то завершится.

«В первых числах мая, в первые пять дней (тепло, – прим. Т-и) должны выключить», – предположил синоптик.

По данным Шувалова, в Москве повышение температуры произойдет раньше, чем в нашем регионе, на сутки. Однако, по мнению столичных синоптиков, холода в мае еще вернутся.

2 мая местами по республике выпадет мокрый снег

По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха в мае в Татарстане ожидается в пределах климатической нормы и составит около 14 градусов тепла в Казани и 13,6 градуса в целом по республике. Осадки в последний месяц весны ожидаются близкими к средним многолетним значениям. В Казани за месяц выпадет 38 мм влаги, а по республике – 41 мм.

В ближайшую декаду температура воздуха по Татарстану будет немного отличаться, в зависимости от района.

«Западная половина республики будет в отрицательных аномалиях, а восточная – в слабоположительных», – сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Он дал более детальный прогноз на ближайшие дни.

1 мая в ночные часы в Татарстане существенных осадков не ожидается. Из-за близости атмосферного фронта в дневные часы пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха в ночь на 1 мая составит минус 3 градуса. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.

2 мая влияние атмосферного фронта на погоду сохранится, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью будет от минус 2 до плюс 3 градусов. В дневные часы потеплеет до 9-14 градусов, осадки маловероятны.

3 и 4 мая дождей не будет, в республике начнет подрастать температурный фон. 4 мая днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.

5 мая сохранится антициклональный характер погоды, вероятность заморозков в ночные часы небольшая, воздух днем прогреется до 18-20 градусов.

Тишковец обещает жителям Центральной России «черемуховые» холода

По долгосрочному прогнозу, температура в мае в Центральной России ожидается в пределах многолетней климатической нормы, с небольшим превышением на 0,5–1 градус, сообщил в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Довольно теплая и сухая (недобор осадков 40–50%) будет первая декада, в конце которой начнется сезон гроз с короткими ядреными ливнями и грибными дождями», – отметил он.

Вторая десятидневка ожидается относительно прохладной и дождливой, осадков выпадет в полтора-два раза больше положенного.

«Почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха. Это совпадет с периодом цветения черемухи – самым заметным природным маркером, а значит, нагрянут традиционные «черемуховые» холода», – отметил Тишковец.

Температура воздуха в третью декаду мая ожидается близкой к климатической норме.

«Капризы небесной канцелярии останутся позади. Будто кто-то щелкнет выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета. Май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на два градуса выше нормы», – заключил Евгений Тишковец.