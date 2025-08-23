Зяббаров: На пяти метеостанциях в Татарстане зафиксировано переувлажнение почвы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане на пяти метеостанциях из 17 зафиксировано опасное явление – переувлажнение почвы. Они расположены в Альметьевске, Муслюмове, Бугульме, Зеленодольске и Тетюшах. Об этом рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства региона вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик привел данные метеорологов, согласно которым с начала августа в среднем по Татарстану выпало более 69 миллиметров осадков при норме 55 миллиметров. В ряде районов это показатель превышает 80 миллиметров, констатировал он.

Соответственно, за последние две недели из-за погодных условий в республике было убрано 226 тыс. гектаров площадей, намолочено 886 тыс. тонн зерна. Всего в регионе обмолочено 56% зернового клина – 691 тыс. гектаров из 1 млн 228 тыс. Собрано 2 млн 866 тыс. тонн зерна.