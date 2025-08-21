На выходных в Татарстан вернется 29-градусная жара, возможны небольшие дожди

На предстоящих выходных в Татарстан на короткое время вернется по-летнему жаркая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 22 августа, через территорию республики пройдет атмосферный фронт. Из-за этого местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла ночью и от 20 до 25 – днем.

В субботу, 23 августа, Татарстан окажется под влиянием сначала фронтальных разделов пришедшего с юга циклона, а затем – его теплого сектора. Южные и юго-западные воздушные потоки принесут в регион более теплый воздух. В дневные часы воздух прогреется до +23, +28 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, днем будет дуть сильный ветер до 16 м/с.

В воскресенье, 24-го числа, кое-где также прогнозируются небольшие дожди и усиления ветра до 16 м/с. В темное время суток температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, в светлое – от +24 до +29 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 26 августа, через регион пройдет холодный атмосферный фронт с дождями различной интенсивности, местами также с грозами и сильным ветром.

Во вторник, 26-го числа, с отходом атмосферного фронта на восток и с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Температурный фон вновь понизится – днем столбики термометров не поднимутся выше +19, +24 градусов.

При этом, по информации синоптиков, в третьей декаде августа температура воздуха в Татарстане будет соответствовать климатической норме. В конце лета последняя для республики в целом равняется +16,0 градуса, а для Казани – +16,5 градуса.