В Татарстане обмолочено 56% зернового клина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодняшней день в Татарстане обмолочено 56% площадей, занятых зерновыми культурами, – 691 тыс. гектаров из 1 млн 228 тыс. Намолочено 2 млн 866 тыс. тонн зерна, а средняя урожайность составляет 41,5 ц/га, рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства региона вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик обратил внимание на то, что за последние две недели в регионе было убрано 226 тыс. гектаров площадей, намолочено 886 тыс. тонн зерна. Такой темп он объяснил погодными условиями. При этом примерно 80% площадей обмолочено в Кайбицком, Спасском и Чистопольском районах.

С начала уборочных работ хозяйства привлекли 284 наемных комбайна. В последние две недели были задействованы 18 таких машин (из Ставропольского края, Московской и Ростовской областей).

По словам руководителя Минсельхозпрода Татарстана, к севу озимых культур приступили практически все районы республики. Из запланированных 500 тыс. гектаров озимых посеяно 66 тыс. Озимый рапс посеян на площади 25 тыс. гектаров. На полях первого срока сева уже имеются всходы, уточнил Марат Зяббаров.