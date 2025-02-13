Зяббаров: Многие районы за год допустили значительное сокращение поголовья КРС

В Татарстане наблюдается положительная динамика по поголовью свиней и птиц. При этом поголовье крупного рогатого скота за прошлый год снизилось на 4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода республики.

«Поголовье является главным показателем стабильности и эффективности любого района и сельхозформирования. Увеличение КРС произошло только в 11 районах. Многие районы, и так имея плотность ниже среднереспубликанской, в течение года допустили значительное сокращение поголовья КРС», – сказал он.

По словам министра, исправить ситуацию можно, запустив инвестиционные проекты. Речь идет о строительстве молочных комплексов. В прошлом году введено в эксплуатацию шесть таких объектов на 8,6 тыс. голов. На разных стадиях находятся еще шесть инвестпроектов на 13,2 тыс. коров.

«Благодаря решению Раиса республики Рустама Минниханова субсидии на строительство молочных комплексов будут предоставляться до тысячи голов, ранее было до 390 голов», – заметил он.

Зяббаров добавил, что значительный вклад в формирование продовольственной безопасности республики вносят малые формы хозяйствования. В прошлом году они произвели сельхозпродукции на 142 млрд рублей, что на 11% выше уровня 2023 года.

«В то же время их удельный вес снизился с 44% до 42% от общего объема. Это обусловлено сокращением поголовья скота как по личным подсобным, так и по фермерским хозяйствам. По данным электронной похозяйственной книги, поголовье коров составляет в личных хозяйствах 86,7 тыс. голов. Снижение за год – на 8,8 тыс. голов», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Он уточнил, что в фермерских хозяйствах поголовье крупного рогатого скота сократилось на 9%. «Основные причины – низкая эффективность работы фермеров при возросших ветеринарно-санитарных требованиях и закрытие хозяйств в связи с истечением пятилетних обязательств. Рост поголовья только в восьми районах», – констатировал министр.

Улучшение ситуации, по его словам, должно произойти после реализации бизнес-проектов 90 фермеров, получивших за последние два года гранты на сумму 412 млн рублей.