«Сырье-то наше!»: Минниханов об упущенных 130 млрд рублей в переработке продукции АПК

Татарстан в прошлом году увеличил производство сельхозпродукции. И по этому показателю вошел в число лучших регионов России. Выросло в том числе производство молока, но актуальным остается вопрос сокращения поголовья. Какие районы стали аутсайдерами в сельском хозяйстве и какую оценку им дало руководство республики – в материале «Татар-информа».





На площадке «Казань Экспо» в эти дни проходит специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хорошая площадка для обмена опытом и повышения компетенций»

На площадке «Казань Экспо» в эти дни проходит специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025». В этом году в ней принимают участие более 300 компаний. Они демонстрируют достижения в сферах растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также специализированную технику.

Сегодня выставку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с ним с экспозицией ознакомились заместитель министра сельского хозяйства России Максим Боровой и директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

«Хочу поблагодарить за прекрасную выставку, которая организована. Считаю, что это хорошая площадка для обмена опытом и повышения компетенций. И мы искренне благодарны нашим партнерам», – сказал руководитель республики после осмотра экспозиции.

Выставка впечатлила не только Раиса Татарстана, но и представителей Минсельхоза России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка впечатлила не только Раиса Татарстана, но и представителей Минсельхоза России. Так, по словам Борового, «наблюдая широкий состав представителей выставки», он понял, что «потенциал республики не до конца реализован». В связи с этим предложил главе Минсельхозпрода РТ Марату Зяббарову пересмотреть запланированные до 2030 года показатели отрасли в сторону существенного увеличения.

Ключевым мероприятием деловой программы «Казань Агро» стало заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Оно состоялось сразу после осмотра выставки.

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по производству сельхозпродукции

Прошедший год для сельчан по климатическим условиям был далеко не лучшим, однако аграрии республики сделали все возможное, чтобы он стал результативным, заявил на заседании коллегии министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Марат Зяббаров: «Татарстан при всей приоритетной поддержке своего агропромышленного комплекса имеет хороший фундамент для наращивания производства и увеличения вклада в продовольственный рынок России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что по объему производства сельхозпродукции за 2024 год Татарстан попал в тройку лидеров среди регионов России. «Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 341 млрд рублей, сопоставимый рост – 110,1%», – отметил глава Минсельхозпрода.

По его словам, в этом году необходимо обеспечить еще 3-процентный рост, чтобы укрепить позиции республики.

С учетом пищевой промышленности в прошлом году в Татарстане произведено продукции АПК на сумму 682 млрд рублей. «Это около 7% нашего вклада в ВРП Татарстана. А за прошедшие три года по отрасли выросли на 29%», – констатировал министр.

Выручка сельхозформирований впервые превысила 200 млрд рублей и выросла за год на 20%. Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий увеличился на 6%.

«Сегодня, когда на продовольственную безопасность страны обращено особое внимание, Татарстан при всей приоритетной поддержке своего агропромышленного комплекса имеет хороший фундамент для наращивания производства и увеличения вклада в продовольственный рынок России», – добавил он.

«Некоторые районы уже ряд лет не могут подняться даже на одну позицию в рейтинге. Середняки также могли бы перед собой ставить цели быть выше» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Некоторые районы уже ряд лет не могут подняться даже на одну позицию в рейтинге»

Уже традиционно на коллегии Минсельхозпрода был представлен рейтинг районов республики по пяти основным показателям. Учитывались результаты по животноводству, растениеводству и экономике (денежная выручка на 1 га пашни, среднемесячная зарплата, валовая продукция).

Лидерами рейтинга по сельскому хозяйству за 2024 год стали Кукморский, Тукаевский, Атнинский, Балтасинский и Мамадышский районы. Замыкают его Сармановский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Агрызский и Бавлинский районы.

Составляя сельхозрейтинг, министерство хотело не только показать, кто и как работает, но и какие резервы и потенциал имеют территории, пояснил Зяббаров.

«При этом отстающие могут найти сотни причин, но лучше каждодневно заниматься реальным делом. Некоторые районы уже ряд лет не могут подняться даже на одну позицию в рейтинге. Середняки также могли бы перед собой ставить цели быть выше», – сказал он.

За прошлый год в Татарстане произведено почти 2,3 млн тонн молока. Это на 84,8 тыс. тонн, или на 3,9%, больше, чем в 2023-м Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства»

За прошлый год в Татарстане произведено почти 2,3 млн тонн молока. Это на 84,8 тыс. тонн, или на 3,9%, больше, чем в 2023-м, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия.

«По итогам 2024 года объем животноводческой продукции превысил 181 млрд рублей», – отметил Зяббаров.

По этому результату Татарстан занял второе место среди регионов России после Белгородской области, подчеркнул он.

По словам министра, в прошлом году также произведено 508 тыс. тонн мяса и более 1,6 млрд штук яиц. «Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства», – заявил он.

Поставлена задача к 2030 году увеличить производство молока до 2,6 млн тонн, мяса – до 553 тыс. тонн, яиц – до 1,9 млрд штук.

В Татарстане поголовье крупного рогатого скота снизилось на 4% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Многие районы в течение года допустили значительное сокращение поголовья КРС»

В Татарстане наблюдается положительная динамика по поголовью свиней и птиц. При этом поголовье крупного рогатого скота снизилось на 4%, констатировал глава Минсельхозпрода.

«Поголовье является главным показателем стабильности и эффективности любого района и сельхозформирования. Увеличение КРС произошло только в 11 районах. Многие районы, и так имея плотность ниже среднереспубликанской, в течение года допустили значительное сокращение поголовья КРС», – подчеркнул Зяббаров.

По его мнению, исправить ситуацию можно, запустив инвестиционные проекты. Речь идет о строительстве молочных комплексов. В прошлом году введено в эксплуатацию шесть таких объектов на 8,6 тыс. голов. На разных стадиях находятся еще шесть инвестпроектов на 13,2 тыс. коров.

«Благодаря решению Раиса республики субсидии на строительство молочных комплексов будут предоставляться до тысячи голов, ранее было до 390 голов», – заметил министр.

В прошлом году на поддержку аграриев и сельских территорий направлено 18,9 млрд рублей. В этом году господдержка сохранена.

Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня главная задача – своевременная организация весенне-полевых работ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Посевную необходимо провести в более сжатые сроки»

Оценку работы сельхозотрасли дал Рустам Минниханов в завершение заседания коллегии. Он отметил, что Татарстан успешно выполняет поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по обеспечению продовольственного суверенитета страны.

Так, по его словам, за прошедшие пять лет производство молока выросло на 20%, объем инвестиций в АПК превысил 165 млрд рублей, создано более 64 тыс. новых ското-мест, закуплено свыше 16 тыс. единиц сельхозтехники, экспорт сельхозпродукции увеличился почти в 2,5 раза.

Минниханов подчеркнул, что сегодня главная задача – своевременная организация весенне-полевых работ. «В этом году приход положительных температур опережает среднегодовые значения, поэтому посевную необходимо провести в более сжатые сроки. Следует ускорить подготовку техники к сезону полевых работ», – сказал он, поручив завершить ремонт и приемку машин к 15 марта.

Раис РТ заметил, что важно также своевременно и в полном объеме закупить минеральные удобрения. «В прошлом году внесли 83 кг действующего вещества на гектар. Эту задачу надо взять за основу. Господдержка на закупку удобрений предусмотрена», – заявил он.

Татарстан находится в зоне рискованного земледелия, поэтому Минниханов попросил уделить внимание мелиорации. «В этом году планируется ввести 5,7 тыс. га орошаемых земель. Каждый гектар на полях должен работать», – отметил он.

Руководитель республики также напомнил, что сейчас большое внимание уделяется разработке и использованию отечественных сортов семян для обеспечения независимости от импорта. В этой работе должен помочь Агробиотехнопарк Казанского аграрного университета.

«Если не будет работы, не будет животноводства, сельские территории серьезно пострадают»

Минниханов похвалил районы за серьезные успехи в производстве молока. Это Кукморский район, который производит более 500 тонн молока в сутки, Балтасинский – около 400 тонн, Атнинский – свыше 350 тонн, Сабинский и Мензелинский – по 300 тонн.

Хорошую динамку, по его словам, демонстрирует Муслюмовский район, где надои молока за четыре года выросли в 3,5 раза. «Это огромный труд инвесторов и руководства района, руководителей хозяйств», – сказал Раис РТ, попросив поддержать передовиков аплодисментами.

«Но мы не можем не назвать районы, где ситуация ухудшилась», – продолжил он.

Так, Новошешминский район потерял 68% поголовья крупного рогатого скота, Лениногорский – 55%, Нурлатский – 53%.

«Вопрос не в том, что у нас молока нет, у нас его достаточно. И мы не видим никаких угроз. Но мы теряем сельское население. Если не будет работы, не будет животноводства, сельские территории серьезно пострадают. Поголовье в личном подворье обеспечивает доходы населению. А за год в личных подсобных хозяйствах мы потеряли около 9 тыс. коров», – подчеркнул руководитель республики.

Самое большое сокращение поголовья в личных подворьях произошло в Балтасинском, Аксубаевском, Дрожжановском, Тетюшском и Нурлатском районах.

В связи с этим принято решение об увеличении размера субсидий на содержание дойного стада в личных подсобных хозяйствах, приобретение поголовья, строительство мини-ферм. Кроме того, будет субсидироваться 50% стоимости оборудования для кормоцентров, рассказал Раис РТ.

«А за счет чего ты будешь платить зарплату, если у тебя продукции нет?»

В районах, где сокращается поголовье и надои, – низкая оплата труда. Развитое животноводство позволяет платить достойную заработную плату, подчеркнул Минниханов.

В качестве примера он привел Рыбно-Слободский район, где в прошлом году поголовье сократилось на 6%, а надои почти в 1,5 раза ниже, чем в целом по Татарстану. В результате в районе самая низкая зарплата работников сельского хозяйства. «В два раза ниже среднереспубликанского показателя», – констатировал Раис РТ.

По его словам, такая же ситуация складывается в Апастовском и Буинском районах. «А за счет чего ты будешь платить зарплату, если у тебя продукции нет? Еще надо посмотреть, нет ли «конвертных» выплат, и с этим бороться», – заявил он.

Минниханов добавил, что одна из актуальных проблем – угроза заноса опасных заболеваний на территорию республики.

«Биологическая защита – это персональная ответственность каждого руководителя предприятия. Сегодня такую работу не проводят 80% сельхозорганизаций. Если эти предприятия не выдерживают положенные санитарные нормы, то они должны быть ограничены в поддержке», – заметил он.

«В торговых сетях реализуется много продукции, которая изготовлена в соседних регионах»

Отдельно Раис Татарстана остановился на вопросе переработки сельхозпродукции. «Мы проанализировали торговые сети. В них реализуется много продукции, которая изготовлена в соседних регионах из нашего сырья. Я не возражаю, но сырье-то наше. Это, например, молочная продукция», – сказал он.

По словам Минниханова, в прошлом году в республику такой продукции завезено на 130 млрд рублей.

«Мы никаких ограничений не делаем. Но когда есть покупательский спрос у населения республики, почему этот бизнес у себя не настроить? У нас сырьевая база есть», – отметил он.

В завершение руководитель республики попросил Минсельхозпрод усилить работу по экспорту, в том числе продвигать халяльную продукцию.