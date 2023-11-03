Звуки шедевров Эрмитажа или арт-терапия Африкой: гид по «Ночи искусств» в Казани

Всероссийской акции «Ночь искусств» уже 10 лет Фото: пресс-служба Национального музея РТ

«Ночь искусств» – квест на искусство привлечь посетителей

«Ночь искусств» в этом году будет проводиться в День народного единства – 4 ноября.

Всероссийской акции уже 10 лет: впервые ее провели в Москве в 2013 году по инициативе Министерства культуры России. С тех пор, набирая обороты, она разрослась до федеральных масштабов.

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» продолжает близкие ей идейно мероприятия «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки» и завершает в ноябре эту культурную серию. Акция, подчеркнем, создавалась для того, чтобы предоставить желающим возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством России.

У каждого казанского музея не только свой план мероприятий акции, но и свой режим работы, а также своя финансовая политика. Помня главную задачу «Ночи искусств» – бесплатное посещение учреждений культуры, расскажем преимущественно о мероприятиях, которые будут проходить в вечернее время и на условиях свободного посещения.

В Национальном музее Республики Татарстан «Ночь культурного единства» начнется с 13 часов, а бесплатная программа – с 18 часов Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Национальный музей РТ: ночной квест «Тайна императорского ордена», Ахматова на татарском, поэзия Африки и Азии

Национальный музей Республики Татарстан, как и в прошлом году, на время «Ночи искусств» объединился еще с несколькими культурными учреждениями и дал акции собственное название – «Ночь культурного единства». Акция начнется с 13 часов, а бесплатная программа – с 18 часов. На выбор предлагается 70 мероприятий.

Свои программы презентуют театры, культурные центры, модельеры, музыканты, художники, мультипликаторы, поэты, ученые и так далее. Одновременно в разных точках города будут проходить концерты, декламации стихов, спектакли, дефиле, мастер-классы, лекции, экскурсии, квесты, квизы и прочее.

Как и в прошлом году, между площадками будет курсировать двухэтажный красный автобус. Он свяжет главное здание Национального музея РТ, его филиалы – Музей Горького и Шаляпина, Литературный музей Тукая, Дом татарской книги, а также клуб «Шарык», Казанский ТЮЗ, культурное пространство «Искусство жить».

С 18 до 19 часов можно побывать на экскурсии-дискуссии о роли женщины в татарской культуре, о трансформации жизни женщины «Азат хатын». Вести ее по всей экспозиции музея будет заведующая экскурсионно-туристическим отделом музея Анастасия Мокрополова.

Будет представлено «Историческое дефиле» – посетители увидят костюмы народов Поволжья и военное обмундирование прошлых эпох Фото: пресс-служба Национального музея РТ

В конференц-зале с 18 до 19 часов будет представлено «Историческое дефиле» – посетители увидят костюмы народов Поволжья и военное обмундирование прошлых эпох.

С 18 до 20 часов в главном здании Нацмузея РТ можно будет поучиться танцам XIX века. Мастер-класс будет проходить на втором этаже музея в разделе экспозиции «Казанский край: воеводство – губерния». В 18.30 на втором этаже в татарской избе пройдет мастер-класс по публичному выступлению «Ораторское искусство».

С 18 до 20 часов в главном здании Нацмузея РТ можно будет поучиться танцам XIX века Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 19 часов на втором этаже будет показан музыкально-поэтический спектакль «Голоса времени: Ахматова на татарском» от Татарского ТЮЗа имени Кариева. Также в 19 часов в юрте на первом этаже Teerta Musica в составе Dj E_SLY и Fanil V представят музыкально-голосовой перформанс, в котором электронная музыка переплетется с живыми этническими инструментами.

В это же время, с 19 до 20 часов, в конференц-зале будет проходить концерт студентов Казанской консерватории, которые исполнят татарскую, русскую и зарубежную классическую музыку на кларнете, виолончели и скрипке. С 19 до 20 часов состоится «Путешествие с шарманкой: театральные истории», во время которого известный казанский бард Дмитрий Бикчентаев расскажет об истории этого инструмента и поучит на нем играть. Мероприятие будет проходить на втором этаже, в разделе экспозиции «Казанский учебный округ».

Дмитрий Бикчентаев расскажет об истории этого инструмента и поучит на нем играть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 19 до 21 часа на парадной лестнице будет организован вечер поэзии «Юг и Восток», где можно будет услышать африканскую и азиатскую поэзию. А с 21 часов в конференц-зале можно будет услышать хип-хоп и инди-поп на татарском языке в проекте поющий глагол «Дышать».

По всей экспозиции с 20 до 21 часа будет проходить квиз-экскурсия «От рун до яналифа». Здесь можно будет проверить свои знания и узнать новые факты о Казани.

Также по всей экспозиции с 22 часов будет проходить самое таинственное мероприятие акции – ночной квест по музею «Тайна императорского ордена». Участникам обещают встречу с реальными историческими персонажами.

Филиалы Нацмузея РТ: «Бутылка Клейна», интерактивная «История дома и семьи Шамиль» и «Волшебные чтения»: Гарри Поттер на татарском

В Музее Горького и Шаляпина с 18.00 до 19.30 будет проходить презентация цикла поэм «Ясуни» профессора Казанского государственного медицинского университета Сергея Гришина. Автор известен публичными лекциями об отечественной литературе XIX и XX веков, а в своих поэмах попытался воссоздать народные сказания в духе традиций Поволжья.

В Музее Горького и Шаляпина с 18.00 до 19.30 будет проходить презентация цикла поэм «Ясуни» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 18 часов начнется концерт студентов и преподавателей Казанской консерватории имени Жиганова, с 20 часов будут читать стихи казанские поэты поэтического сообщества «Бутылка Клейна». В течение вечера также будут проходить авторские экскурсии по экспозициям музея – «Жизненный и творческий путь Алексея Горького», «Федор Шаляпин и Казань», «История одной дружбы» (по выставке Российского национального музея музыки).

В Литературном музее Тукая в 19 часов начнется концерт заслуженного артиста РТ Олега Фазылзянова «Гомер зая узмасын». С 20.30 в музее можно посмотреть фильм «Булат-Батыр». В 21 час здесь начнется интерактивная программа «История дома и семьи Шамиль».

В Литературном музее Тукая в 19 часов начнется концерт заслуженного артиста РТ Олега Фазылзянова «Гомер зая узмасын» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Музее-квартире Мусы Джалиля с 18 часов будет транслироваться телевизионный спектакль на татарском языке по пьесе Туфана Миннуллина «Моңлы бер җыр». Его в начале 1980-х поставил легендарный режиссер Театра Камала Марсель Салимжанов, а актер Ринат Тазетдинов за исполнение главной роли Мусы Джалиля в этом спектакле получил тогда Госпремию СССР.

В Музее истории татарской литературы с 18 часов запланированы «Волшебные чтения»: Гарри Поттер на татарском и мастер-класс по арабской каллиграфии. С 19 часов – поэтическая реконструкция «Хасан Туфан, 1929. Идел». С 20 часов будет работать открытый микрофон – можно будет почитать татарскую и мировую поэзию. В 21 час начнется ночная экскурсия по музею, которая продлится до 2 часов.

В Музее Боратынского в 19 и в 21 час пройдет экскурсия по экспозиции «Сумерки и рассветы Дома Боратынских», а в 20 часов – экскурсия по выставке «Рожденные дважды» Государственного музея-заповедника «Царское Село».

В Музее Боратынского в 19 и в 21 час пройдет экскурсия по экспозиции «Сумерки и рассветы Дома Боратынских» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лекции о театре, искусстве пройдут в Казанском ТЮЗе, культурном пространстве «Искусство жить». В клубе «Шарык» («Шарык» клубы) – мастер-класс по изготовлению броши из фетра с татарским орнаментом, иммерсивная и классическая экскурсии.

Услышать шедевры Эрмитажа, варган в зале динозавров, хор «Преображение» в соборе

Казанский Кремль тоже присоединится к акции «Ночь искусств» – мероприятия в ее рамках пройдут с 18.30 до 23.00. Запланированы тематические экскурсии, театрализованные программы, мастер-классы и квесты. Их в этом году условно разделили на направления «Искусство», «История», «Знание».

Центр «Эрмитаж-Казань» проведет специальные эксклюзивные программы по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток». Здесь можно будет послушать «Звуки истории» при участии преподавателей и студентов Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, а также аудиоассоциации к шедеврам выставки по плейлисту, созданному Казанским музыкальным училищем. «Прослушать» произведения выставки во время «Ночи искусств» помогут QR-коды.

Центр «Эрмитаж-Казань» проведет специальные эксклюзивные программы по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запланированы мастер-классы «Забери удачу с собой». Участники смогут изготовить фигурку античной богини. Также пройдет акция «Ночуй-читай». Здесь можно будет познакомиться с эрмитажной библиотекой к выставке «Александр Македонский. Путь на Восток».

В Музее естественной истории Татарстана в 21 час начнется музыкальное выступление Ильдара Гимадиева «Звуки варгана в традициях разных народов мира: прошлое и настоящее». В течение вечера здесь также можно будет посмотреть планшетную выставку о наскальных рисунках Якутии или, например, посмотреть медиаинсталляцию «Казанское море».

В Музее истории государственности татарского народа в 19.00 и 20.00 пройдут мастер-классы по основам ювелирного дела и изготовлению украшений. В 19.00, 20.00 и 21.00 – экскурсии и квесты по выставке «Украшения женщин – красота мира» из собрания Российского этнографического музея.

В Музее истории государственности татарского народа в 19.00 и 20.00 пройдут мастер-классы по основам ювелирного дела и изготовлению украшений Фото: © «Татар-информ»

В Музее истории Благовещенского собора в 20 часов начнется бесплатный концерт казанского хора «Преображение» со специальной программой. Чтобы посетить его, необходимо предварительно зарегистрироваться.

В Музее Спасской башни в 19.00 пройдет презентация репринтного издания книги Н. Ф. Калинина «Спасская башня Казанского Кремля. Историко-археологический очерк», в течение вечера мастер-классы по реставрации керамики, квест по башне.

В лектории Присутственных мест Казанского Кремля в 18.00 бесплатно можно посетить лекцию профессора КФУ Александра Израиловича Фишмана на тему «Удивительный мир оптики», а в 19.00, также бесплатно, – посмотреть документальный фильм «Прометей. Поэма Казанского огня» о Булате Галееве и созданном им студенческом конструкторском бюро «Прометей». По входному билету в Присутственных местах можно посетить, например, перформанс и интерактивную экскурсию в рамках выставки «Закройщики иллюзий».

Органный концерт и арт-терапия Африкой в Музее ИЗО

«Ночь искусств-2023» объединит для Музея ИЗО РТ два важных события – День народного единства и 65-летие образования организации. Главное здание Музея ИЗО РТ и Галерея современного искусства будут работать 4 ноября до 21 часа. Галерея «Хазинэ», подразделение Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, – до 20.30.

Из вечерних мероприятий в главном здании Музея ИЗО РТ – обзорная экскурсия по выставкам музея в 18.00 и 19.00, концерт Русского народного хора «Раздолье» в 17.00, а также органный концерт в 18.30 от заслуженной артистки Татарстана Ильсияр Сулеймановой.

В Галерее современного искусства программа преимущественно дневная. Здесь, напомним, недавно открылась выставка на три этажа, заполнившая всю галерею полностью, – «Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки». В «Ночь искусств» здесь проведут сеанс арт-терапии, посвященный теме выставки.

В Галерее современного искусства недавно открылась выставка «Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В галерее «Хазинэ» программа также преимущественно дневная. Из наиболее интересного – мастер-класс «Роспись по дереву» от техникума народных художественных промыслов (в 15.00). Вечернее мероприятие – экскурсия в фондохранилище и в реставрационную мастерскую «Посторонним вход разрешен» в 17.00.

Время и условия посещения уточняйте у организаторов акции.