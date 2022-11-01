«Вся Казань становится говорящей историей»: 4 ноября пройдет «Ночь культурного единства»

В подготовке к Всероссийской акции «Ночь искусств» в этом году по инициативе Национального музея РТ в Казани объединили усилия несколько музеев, театров и даже fashion-дом – совместно 4 ноября они проведут «Ночь культурного единства», приуроченную к государственному празднику День народного единства. За один вечер все желающие смогут посетить любые из 59 мероприятий акции совершенно бесплатно.

«Важен общий контекст: весь город становится говорящей историей – люди, которые могли и не задумываться раньше о том, что из себя представляют некие исторические части города, смогут в день нашей акции почувствовать себя частью большой истории. Это очень важно», – подчеркнула на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор Татарского ТЮЗа имени Кариева Луиза Шарова.

Площадки акции свяжет двухэтажный экскурсионный красный автобус, который также бесплатно будет курсировать между ними, сделав за вечер три круга. Отправления от главного здания Национального музея РТ на площади 1 Мая запланированы на 20.00, 21.10 и 22.15.

«Мы решили объединить культурные институции нашего города и провести совместную акцию. Я благодарю коллег, что они откликнулись на наш призыв: мы делаем общее дело, и сегодня быть вместе действительно важно, показать, что мы едины. 4 ноября, начиная с 20.00 и до 23.00, ведущие музеи города, Национального музея РТ, наши филиалы совместно с театрами города будут проводить различные мероприятия на своих площадках. Для нас очень важно, чтобы нас посетили как можно большее количество людей и, возможно, узнали что-то новое», – рассказала генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Среди мероприятий «Ночи культурного единства» запланировано историческое дефиле в главном здании Национального музея (на площади 1 Мая). На нем зрителям представят костюмы народов Поволжья и военное обмундирование прошлых эпох и расскажут об истории их создания. Также посетители увидят ожившие сказки народов России под живую этническую музыку, смогут принять участие в народных играх и послушать этно-sound под звуки DJ сета – живое пение, в том числе шаманские напевы, интегрированные с электронным сетом. Кроме того, гостей порадует концерт саксофона к 100-летию джаза «Ночные звуки города» и полуторачасовое дефиле от театра моды «Ильдан-Лик», в котором будет представлена одежда казанских модельеров.

«Конечно, будет полюбившаяся всем иммерсивная экскурсия с ожившими персонажами, только в эту ночь ожившие персонажи будут представлять актеры ведущих театров города. В Музее Горького и Шаляпина тоже много мероприятий, но мне бы хотелось остановиться на лекции нашего научно сотрудника Александра Белова. Они посвящена двум гениям – Горькому и Шаляпину. Саша так экспрессивно и интересно об этом рассказывает. Мы недавно эту лекцию представляли в парке Горького в Москве, он там сорвал такие аплодисменты!» – анонсировала Вяткина.

Театр Кариева был внедрен в контекст музея достаточно давно – еще когда открывали Дом татарской книги, отметила Луиза Шарова. Уже тогда была создана иммерсивная экскурсия по всему зданию с актерами театра имени Тинчурина и театра имени Кариева – получилась интересная история-погружение в эпоху Шарифа Камала.

«С Алисой Львовной (Вяткиной, генеральным директором Нацмузея РТ – прим. Т-и) у нас постоянно происходит диалог о том, как артефактную, музейную историю приближать к театральной истории, живой, животрепещущей. Мне кажется, это прекрасный формат, когда театр и музей сближаются и делают совместные проекты. В “Ночь искусств” на площадке Музея Тукая актеры будут читать стихи великих поэтов того времени. В Доме татарской книги задумывается реконструкция того знаменитого вечера 1930-го года, где встречались Гумар Гали, Хади Такташ, Адель Кутуй, и не только. Они читали свои стихи и отрывки своих произведений, и вели беседу на тему эпохи, тех людей, которые составляли эту эпоху. Мы совершим ретроспективное путешествие, и через призму этой ретроспективы будем говорить о том, что нас волнует», – рассказала Луиза Шарова.

Казанский ТЮЗ присоединится к акции проектом «Искусство глазами юных». С 20.30 до 23.00 здесь будут организованы просмотры архивных спектаклей в фойе театра – «Из глубины… (Художник Винсент Ван Гог)» и «Выстрел», а также лекции в зеркальном зале от юных участников дискуссионного клуба ТЧК – об истории мюзикла в России, популярности Шекспира, плюсах и минусах российского кино и личном опыте обучения актерскому мастерству.

«Интерактивный мультимедийный комплекс истории Татарского театра “Клуб Шарык” – это возможность окунуться в мир татарского театра с помощью современных технологий. Но 4 ноября мы, наоборот, отойдем от этого и вернемся к истокам. В “Клуб Шарык” будет воссоздана атмосфера начала ХХ века. Наши гости смогут познакомиться во время экскурсии с первой профессиональной актрисой татарского театра Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, с Габдуллой Тукаем или отцом татарского театра Габдуллой Кариевым и классиком татарской драматургии Галиаскаром Камалом…» – сообщила руководитель Интерактивного мультимедийного комплекса истории татарского театра Тансылу Мустафина.

Подробное расписание мероприятий и автобусных рейсов можно узнать на сайте Национального музея РТ.