«Ночь культурного единства» в Национальном музее РТ объединила более 5 тысяч гостей

Поклонникам музеев, театра и музыки вчера было не до сна. В Казани прошел традиционный культурный марафон «Ночь искусств». Концерты, вернисажи, мастер-классы, квесты, лекции – это лишь часть невероятно насыщенной программы «Ночи культурного единства».

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

«Впервые в Казани крупные центры культуры, искусства и моды проводят общую акцию «Ночь искусств». Прекрасный праздник День народного единства превратился в фантастическую Ночь культурного единства. В один вечер на разных культурных площадках пройдут концерты, викторины – всего 59 событий, которые заинтересует как детей, так и взрослых», – рассказала «Татар-информу» заведующая отделом музейно-образовательных программ Национального музея РТ Зарина Сафина.

Она отметила, что все площадки связаны не только на словах – для удобства гостей между ними курсирует двухэтажный экскурсионный автобус. В течение вечера он совершил три выезда от Национального музея РТ по маршруту между театрами и музеями. Всего было организовано 8 культурных площадок, одной из них традиционно стал Нацмузей Татарстана.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Однако прежде чем попасть на историческое дефиле или послушать ночные звуки джаза, гостям нужно было пробиться в большой очереди. В этот вечер в музей словно стеклась вся Казань – более 5 тыс. человек стали участниками акции «Ночь искусств».

«Пришла сюда вместе с детьми – в очереди стояла очень долго, но по-другому, я думаю, и быть не могло. Ведь все мероприятия бесплатные, и каждая семья хотела с удовольствием провести выходной день. Лично для меня это праздник не омрачило – дети довольные, им все было интересно», – поделилась впечатлениями гостья Дарья Лопатина.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

В «Ночь культурного единства» посетители смогли побывать на историческом дефиле, где увидели колоритные костюмы народов Поволжья, военное обмундирование минувших эпох, а также яркий наряд царицы Сююмбике. При этом, презентация каждого костюма сопровождалась исторической справкой – гостям рассказывали об истории создания костюма и его предназначении: куда и на какой случай надевать.

«Сегодня на мне костюм периода Казанского ханства – я представляю сегодня Сююмбике – это последняя царица, правившая ханством. Один из интересных атрибутов одежды – монетки для хаситэ. Основа старинного женского нагрудного украшения сшивалась из цветной ткани, которая украшалась различными самоцветами, монетами и амулетами», – объяснила Зарина Сафина.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Помимо этого, для гостей подготовили театрализованные миниатюры с ожившими сказками народов России под живую этническую музыку. Представители шести народов Поволжья – русских, татар, марийцев, чувашей, мордвы и удмуртов – рассказали посетителям об обычаях и традициях, костюмах, танцах на языках своих народов.

Фото: Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Параллельно с этим наполнился звуками конференц-зал Национального музея РТ – к 100-летию джаза прозвучал концерт саксофона. Здесь исполнялись как знакомые классические произведения в переложении для четырех саксофонов, так и оригинальные сочинения современных композиторов.

Фото: Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Кинолюбители смогли побывать на показе короткометражных фестивальных фильмов из каталога межрегиональной кинопремии «Алтын тэлинке» («Золотая тарелка»), где увидели киноистории из Москвы, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Иркутска.

Кроме того, в течение всего вечера для гостей работала творческая мастерская «МУЗымуз», где прошли мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии и многое другое.