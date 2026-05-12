Журналисты «Татар-информа» и «Интертата» прошли в финал «Бэллур калэм»

Представители информационного агентства «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат» прошли в финал XXVIII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо».

Корреспондент татарской редакции «Татар-информа» Юлай Низаев претендует на победу в номинации «Журналист года», а коллектив «Интертата» – в номинации «Лучшая республиканская, городская редакция».

Полностью список финалистов конкурса опубликован на сайте Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В этом годку конкурс проходит в обновленном формате. Право выдвигать работы на конкурс получили не только сами авторы, но и республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований РТ, юридические лица и редакции средств массовой информации.

Организаторами конкурса выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов Республики Татарстан.