Журналист «Татар-информа» и «Интертата» Юлай Низаев победил в республиканском конкурсе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В число призеров конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, организованного Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», вошел журналист «Татар-информа» и «Интертата» Юлай Низаев. Он занял третье место в специальной номинации «За вклад в пропаганду здорового образа жизни». Диплом ему вручили руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев и начальник пресс-службы Управления МВД по Казани Рафаэль Сагдиев.

«Мы живем в эпоху, когда люди прислушиваются к острому журналистскому слову. Темы, поднятые представителями этой сферы, звучат в масштабах всей страны, есть немало случаев, когда решаются самые острые вопросы. Конечно, тема, поднятая журналистом, не всегда может быть позитивной, есть много тревожных вопросов. Тем не менее я считаю, что обладатель [журналистского] пера должен объективно освещать их, вести профилактическую работу в отношении таких явлений, которые могут негативно сказаться на здоровье. Эта победа является достойной оценкой нашего труда. Каждая моя победа – результат совместной работы меня и моих коллег», – заявил Низаев.

Конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни был организован в рамках государственной программы Республики Татарстан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Он направлен на повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни.

Юлай Низаев – член союзов журналистов РФ и РТ, а также Союза фотографов Татарстана.