Общество 23 марта 2026 16:31

Стартовал прием заявок на обновленный конкурс «Бэллур калэм» – «Хрустальное перо»

Фото: © «Татар-информ»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ объявляет о проведении XXVIII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо».

Конкурс по-прежнему даст возможность продемонстрировать свои таланты журналистам, блогерам, коллективам журналистов, коллективам блогеров, ветеранам журналистики, телеоператорам, фотографам и пресс‑секретарям.

При этом в 2026 году конкурс претерпел ряд значимых изменений. Главное новшество заключается во включении в положение о нем нового пункта – отныне выдвижение наиболее значимых конкурсных работ могут осуществлять:

– республиканские органы исполнительной власти,
– органы местного самоуправления муниципальных образований РТ,
– юридические лица,
– редакции средств массовой информации.

«В этом году мы внедрили новый механизм выдвижения конкурсных работ – теперь в этом процессе могут участвовать не только сами авторы, но и органы власти, муниципалитеты, организации и редакции СМИ. Это позволит выявить наиболее значимые проекты, которые оказывают реальное влияние на развитие медиапространства республики, и обеспечит более широкий охват достойных работ», – прокомментировал это новшество руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

В текущем году также предусмотрено увеличение суммы премий, присуждаемых за призовые места. Главным призом конкурса 2026 года станет автомобиль «Лада Веста», который будет вручен обладателю Гран-при от руководства Республики Татарстан.

«Увеличение премиального фонда и введение возможности выдвижения работ – важные шаги в развитии конкурса. Они не только повышают мотивацию участников, но и способствуют укреплению партнерства между медиасообществом и другими институтами республики. Мы уверены, что эти изменения позволят привлечь еще больше ярких и содержательных работ», – заметил председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Обновлены и конкурсные номинации, многие из них преобразованы с участием членов конкурсной комиссии. В частности, введена новая номинация «Лучший медиапроект года», которая позволяет выделить наиболее резонансный проект, реализованный в СМИ и интернет-пространстве. Изменения затронули и специальные номинации.

Работы необходимо направить на адрес электронной почты hrustalnoe@bk.ru с пометкой На Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо». Телефоны для справок: 8 (843) 555‑85‑11 и 555‑76‑03.

На этот раз предусмотрены следующие номинации:

– «Имя в журналистике» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются журналистам за многолетнюю работу в сфере журналистики (не менее 20 лет) или ветеранам журналистики;
– «Лучшая районная редакция» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются коллективам журналистов редакций районных средств массовой информации РТ;
– «Лучшая республиканская, городская редакции» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются коллективам журналистов редакций республиканских средств массовой информации или коллективам журналистов редакций городских средств массовой информации, либо одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается коллективу журналистов редакции республиканского средства массовой информации, одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается коллективу журналистов редакции городского средства массовой информации;
– «Журналист года» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются журналистам республиканских или городских, или районных средств массовой информации РТ;
– «Взгляд через объектив» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается фотографу республиканского или городского, или районного средства массовой информации, одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается телеоператору республиканского или городского, или районного средства массовой информации;
– «Эффективная пресс-служба» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается пресс-секретарю, сотрудничающему со средствами массовой информации;
– «Лучший блогер» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается блогеру, создающему и продвигающему в социальных сетях социально значимые темы;
– «Туган тел» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или коллективу журналистов, создающему материалы на татарском языке в средствах массовой информации за пределами Республики Татарстан;
– «Лучший медиаблог» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или блогеру за создание проекта, посвященного социально значимой теме;
– «Медиапроект года» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или коллективу журналистов, создавшему наиболее социально значимый медиапроект;
– «Медиаперсона года» – вручается публичной личности, активно взаимодействующей со средствами массовой информации.

Специальные номинации:

– «Лучший графический дизайн» – ценный приз и диплом за лучший графический дизайн;
– «Лучшее освещение Года защитника Отечества и 80‑летия Победы» – два ценных приза и диплома за лучшее освещение Года защитника Отечества и 80‑летия Победы».

В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров