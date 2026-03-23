Стартовал прием заявок на обновленный конкурс «Бэллур калэм» – «Хрустальное перо»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов РТ объявляет о проведении XXVIII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо».

Конкурс по-прежнему даст возможность продемонстрировать свои таланты журналистам, блогерам, коллективам журналистов, коллективам блогеров, ветеранам журналистики, телеоператорам, фотографам и пресс‑секретарям.

При этом в 2026 году конкурс претерпел ряд значимых изменений. Главное новшество заключается во включении в положение о нем нового пункта – отныне выдвижение наиболее значимых конкурсных работ могут осуществлять:

– республиканские органы исполнительной власти,

– органы местного самоуправления муниципальных образований РТ,

– юридические лица,

– редакции средств массовой информации.

«В этом году мы внедрили новый механизм выдвижения конкурсных работ – теперь в этом процессе могут участвовать не только сами авторы, но и органы власти, муниципалитеты, организации и редакции СМИ. Это позволит выявить наиболее значимые проекты, которые оказывают реальное влияние на развитие медиапространства республики, и обеспечит более широкий охват достойных работ», – прокомментировал это новшество руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

В текущем году также предусмотрено увеличение суммы премий, присуждаемых за призовые места. Главным призом конкурса 2026 года станет автомобиль «Лада Веста», который будет вручен обладателю Гран-при от руководства Республики Татарстан.

«Увеличение премиального фонда и введение возможности выдвижения работ – важные шаги в развитии конкурса. Они не только повышают мотивацию участников, но и способствуют укреплению партнерства между медиасообществом и другими институтами республики. Мы уверены, что эти изменения позволят привлечь еще больше ярких и содержательных работ», – заметил председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Обновлены и конкурсные номинации, многие из них преобразованы с участием членов конкурсной комиссии. В частности, введена новая номинация «Лучший медиапроект года», которая позволяет выделить наиболее резонансный проект, реализованный в СМИ и интернет-пространстве. Изменения затронули и специальные номинации.

Работы необходимо направить на адрес электронной почты hrustalnoe@bk.ru с пометкой На Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо». Телефоны для справок: 8 (843) 555‑85‑11 и 555‑76‑03.

На этот раз предусмотрены следующие номинации:

– «Имя в журналистике» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются журналистам за многолетнюю работу в сфере журналистики (не менее 20 лет) или ветеранам журналистики;

– «Лучшая районная редакция» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются коллективам журналистов редакций районных средств массовой информации РТ;

– «Лучшая республиканская, городская редакции» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются коллективам журналистов редакций республиканских средств массовой информации или коллективам журналистов редакций городских средств массовой информации, либо одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается коллективу журналистов редакции республиканского средства массовой информации, одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается коллективу журналистов редакции городского средства массовой информации;

– «Журналист года» – две денежные премии в размере 60,0 тыс. рублей вручаются журналистам республиканских или городских, или районных средств массовой информации РТ;

– «Взгляд через объектив» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается фотографу республиканского или городского, или районного средства массовой информации, одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается телеоператору республиканского или городского, или районного средства массовой информации;

– «Эффективная пресс-служба» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается пресс-секретарю, сотрудничающему со средствами массовой информации;

– «Лучший блогер» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается блогеру, создающему и продвигающему в социальных сетях социально значимые темы;

– «Туган тел» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или коллективу журналистов, создающему материалы на татарском языке в средствах массовой информации за пределами Республики Татарстан;

– «Лучший медиаблог» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или блогеру за создание проекта, посвященного социально значимой теме;

– «Медиапроект года» – одна денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей вручается журналисту или коллективу журналистов, создавшему наиболее социально значимый медиапроект;

– «Медиаперсона года» – вручается публичной личности, активно взаимодействующей со средствами массовой информации.

Специальные номинации:

– «Лучший графический дизайн» – ценный приз и диплом за лучший графический дизайн;

– «Лучшее освещение Года защитника Отечества и 80‑летия Победы» – два ценных приза и диплома за лучшее освещение Года защитника Отечества и 80‑летия Победы».