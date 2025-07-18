Журналист Юзаева: «Отказ от родного языка приведет к потере идентичности»

Журналист телеканала ТНВ Ильзира Юзаева в проекте «Реплика» высказалась против идеи заменить в школьной программе предмет «Родной язык» на «Язык народов России». Ее слова приводит ТНВ.

По мнению Юзаевой, родной язык – это не просто средство общения, а основа культурной памяти и национальной идентичности. Она напомнила, что без него невозможно сохранить самобытность народа.

Юзаева подчеркнула, что в современном мире родные языки сталкиваются с серьезными вызовами. Глобализация, сокращение языковой среды и внешние воздействия ставят перед народами задачу защиты своих языков, при этом тактика защиты постоянно меняется.

Говоря о татарском языке, журналистка отметила, что он остается одним из самых живых в России.

«Что же позволяет нашему родному языку не сгинуть в пучине глобализации? Среди многих факторов немаловажное значение имеет выстроенная и вышколенная система национального образования», – отметила журналист.

Так, татарский язык как родной преподают в национальных школах – там его изучают углубленно, с большим вниманием к литературе. В русскоязычных школах для татарских детей предусмотрен курс родного языка как части культурного наследия. А для тех, кто не владеет татарским, есть отдельный курс татарского как государственного языка.

«Что же тогда будет, если всю эту многолетнюю систему, уже встроенную в глобальную федеральную сеть, разрушить и начать писать свою новую историю – без знаний, без опыта, без предметной подготовки и даже без доброго совета, которого у нас, кстати, у национального региона, никто и не спрашивал?» – выразила обеспокоенность Юзаева.

По ее словам, Россия всегда готовила учителей родных языков, а не специалистов, знающих «язык народа».

Она также отметила, что переход на новый предмет может размыть различия между языками, стереть культурные особенности и усложнить процесс преподавания.

«Современная система образования уже встала на единые рельсы. Так что пока вопросов больше, чем ответов. Это как в сказке – чем дальше в лес, тем больше дров, только щепки летят – не нарубить бы чего сгоряча», – заключила журналист.