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Общество 17 июля 2025 11:42

Аминов назвал сокращение часов родного языка в начальной школе возмутительным

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Аминов назвал сокращение часов родного языка в начальной школе возмутительным
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сокращение преподавания в начальных классах родных языков – возмутительное изменение, принятое вне конституционного права на федеральном уровне. Такое мнение на 11-м заседании Госсовета РТ высказал депутат, председатель союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«В младших классах решено сократить преподавание родного языка с двух часов до одного. Честно говоря, и двух-то мало. Что мы сможем за один час в неделю? Как преподавать родной язык нашим детям?» – возмутился он.

Кроме того, Аминов призвал оставить в образовательных стандартах термин «Родной язык народов Российской Федерации».

«Это не создаст никаких противоречий», – заявил он.

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#родной язык в школе #Ильшат Аминов
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