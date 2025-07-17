Аминов назвал сокращение часов родного языка в начальной школе возмутительным

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Сокращение преподавания в начальных классах родных языков – возмутительное изменение, принятое вне конституционного права на федеральном уровне. Такое мнение на 11-м заседании Госсовета РТ высказал депутат, председатель союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«В младших классах решено сократить преподавание родного языка с двух часов до одного. Честно говоря, и двух-то мало. Что мы сможем за один час в неделю? Как преподавать родной язык нашим детям?» – возмутился он.

Кроме того, Аминов призвал оставить в образовательных стандартах термин «Родной язык народов Российской Федерации».

«Это не создаст никаких противоречий», – заявил он.