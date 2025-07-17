Ркаил Зайдулла назвал утрату родного языка угрозой для будущего народа

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Депутат Государственного Совета Татарстана, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла высказал свое мнение в связи с изменениями, внесенными в закон «О языках народов РФ».

«Наши предки говорили: “У кого есть своя страна – у него есть и язык, нет страны – нет языка”. Если нет языка – значит, нет ни народа, ни его страны. Обратите внимание, изъятие национальных компонентов началось с 2004 года, с тех пор ведется политика уничтожения языков, кроме русского языка. Кто за этим стоит? Не знаю. Но это дело началось не только в этом столетии. Если посмотрим на историю, это – политика, идущая на протяжении веков. В истории были разные времена», – сказал он в своем выступлении на 11-м заседании Госсовета РТ.

Ркаил Зайдулла напомнил строки армянского поэта: «Зачем вы так давили нас, что превратились мы в алмаз?!».

«Мы тоже, видимо, превратились. Так, что иногда и не чувствуем давления. Но у этого есть и другая сторона. Шаг за шагом отступая, мы и язык свой теряем, – сказал писатель. – Потому что при последней переписи населения стало известно, что 600 тысяч татар отреклись от своего языка. Не говоря о том, что мы не досчитались 1 миллиона татар в численности нашего народа. Есть разные причины. Но то, что 600 тысяч татар утратили свой язык, говорит о многом», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что эти процессы могут привести к печальным последствиям. «Исчезает народ – значит, исчезает и его государственность. Значит, это – прямая угроза нашим национальным республикам. Не стоит этого забывать. Только у народа, имеющего свою страну, есть язык, и только у народа, имеющего свой язык, есть своя страна», – завершил свое выступление спикер.

Зиля Мубаракшина