Журналист «Татмедиа» победила на Всероссийском конкурсе на лучшее произведение

Фото: © Алсу Исмагилова/«Татар-информ»

Журналист редакции «Мамадыш-информ» медиахолдинга «Татмедиа» Эльмира Минникаева стала победителем Всероссийского конкурса на лучшее журналисткое произведение, организатором которого является Союз журналистов России. Сегодня во время церемонии открытия медиафорума «Вся Россия» председатель союза Владимир Соловьев вручил ей диплом победителя и статуэтку.

В этом году на конкурсе было представлено более 800 журналистских работ со всей России. Это более чем на 40% больше, чем было подано в 2022 году. «Конкуренция получилась острой, в жюри поступило много сильных материалов», — сообщили организаторы конкурса.

Эльмира Минникаева представила на конкурс цикл материалов о социальной адаптации людей. Все материалы созданы в формате мультимедиа, в жанре сторителлинга. Это история о судьбе мамадышца, вернувшегося с того света, о женщине, оказавшейся на обочине, и «Последний из могикан» — история о мужчине, единственном и последнем жителе стремительно исчезающего села.

Фото: © Алсу Исмагилова/«Татар-информ»

«Я уже 10 лет работаю в журналистике, но до этого не участвовала в конкурсах всероссийского масштаба. Однако в республиканских конкурсах у меня было много побед. Я отправила материалы по совету коллеги, медиатренера „Татмедиа“ Равиля Мукменова, который в прошлом году сам победил в подобном конкурсе», — рассказала Эльмира.

Также на секции форума современной журналистики «Вся Россия» Эльмира Минникаева провела мастер-класс по сторителлингу для коллег из регионов России. Она рассказала об истории и технологии создания мультимедийных журналистских произведений о человеческих судьбах.

Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума современной журналистики «Вся Россия — 2023».