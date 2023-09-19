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Путин поприветствовал участников форума современной журналистики «Вся Россия»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума современной журналистики «Вся Россия — 2023». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваши встречи в Сочи стали традиционными для журналистского сообщества. Их отличает широкое представительство центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии, стремление участников внести вклад в развитие СМИ», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что именно в компетенции журналистов — объективное освещение событий, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Представители СМИ информируют отечественную и зарубежную аудиторию о ходе спецоперации, о восстановлении мирной жизни на Донбассе и в Новороссии.
«И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам», — отметил Путин.
Он выразил уверенность в том, что форум «Вся Россия» будет и впредь содействовать росту качества работы СМИ, а идеи, предложенные участниками, будут реализованы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Татмедиа» представляет на форуме несколько своих медиапроектов — выставку к 100-летию журнала «Чаян», перезагрузку молодежных журналов «Идел» и «Идель», а также проект «Династии Татмедиа».
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