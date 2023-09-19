Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума современной журналистики «Вся Россия — 2023». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваши встречи в Сочи стали традиционными для журналистского сообщества. Их отличает широкое представительство центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии, стремление участников внести вклад в развитие СМИ», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно в компетенции журналистов — объективное освещение событий, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Представители СМИ информируют отечественную и зарубежную аудиторию о ходе спецоперации, о восстановлении мирной жизни на Донбассе и в Новороссии.

«И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам», — отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что форум «Вся Россия» будет и впредь содействовать росту качества работы СМИ, а идеи, предложенные участниками, будут реализованы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Татмедиа» представляет на форуме несколько своих медиапроектов — выставку к 100-летию журнала «Чаян», перезагрузку молодежных журналов «Идел» и «Идель», а также проект «Династии Татмедиа».