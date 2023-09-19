Журналист редакции «Мамадыш-информ» провела мастер-класс на всероссийском медиафоруме

Фото: © Алсу Исмагилова/ «Татар-информ»

На форуме современной журналистики «Вся Россия», который стартовал сегодня в Сочи, журналист филиала «Татмедиа» «Мамадыш-информ», победитель Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года Эльмира Минникаева провела мастер-класс по сторителлингу для коллег из регионов России.

Эльмира рассказала об истории и технологии создания мультимедийных журналистских произведений о человеческих судьбах. На мастер-классе она представила разбор своих трех произведений — историю о судьбе мамадышца, вернувшегося с того света, историю о женщине, оказавшейся на обочине, и историю «Последний из могикан» — о мужчине, единственном и последнем жителе стремительно исчезающего села.

Журналист детально разобрала и дала коллегам советы по созданию эмоционально сильных журналистских материалов.

Эльмира Минникаева работает журналистом в редакции «Мамадыш-информ» 10 лет. Ранее она не участвовала во всероссийских конкурсах. Попробовать свои силы в конкурсе на лучшее журналистское произведение 2023 года ей посоветовал медиатренер «Татмедиа», победитель подобного проекта в прошлом году Равиль Мукменов. Среди 800 участников конкурса Эльмира Минникаева стала победителем в номинации «Мультимедиа».