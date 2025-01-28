Журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Такер Карлсон

Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию предыдущего Президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке убить российского лидера Владимира Путина.

«Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это просто безумие», — заявил Карлсон в беседе с другим журналистом — Мэттом Таибби (цитата по ТАСС).

При этом Карлсон не стал приводить никаких аргументов в пользу своей версии, а также никаких деталей якобы готовившегося покушения на Президента РФ.

Вместе с тем он предположил, что бывший государственным секретарем при Байдене Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания на своем посту «делал всё возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией».

В феврале прошлого года Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным, набравшее впоследствии более 200 млн просмотров в социальной сети X (прежде Twitter). Позднее журналист также поговорил с основателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым и философом и публицистом Алексадром Дугиным.