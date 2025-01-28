news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 28 января 2025 08:31

Журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина

Журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина
Такер Карлсон
Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию предыдущего Президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке убить российского лидера Владимира Путина.

«Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это просто безумие», — заявил Карлсон в беседе с другим журналистом — Мэттом Таибби (цитата по ТАСС).

При этом Карлсон не стал приводить никаких аргументов в пользу своей версии, а также никаких деталей якобы готовившегося покушения на Президента РФ.

Вместе с тем он предположил, что бывший государственным секретарем при Байдене Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания на своем посту «делал всё возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией».

В феврале прошлого года Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным, набравшее впоследствии более 200 млн просмотров в социальной сети X (прежде Twitter). Позднее журналист также поговорил с основателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым и философом и публицистом Алексадром Дугиным.

#Россия и США #Джо Байден #Владимир Путин #Такер Карлсон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

27 января 2025
В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

28 января 2025