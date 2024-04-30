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Карлсон взял интервью у российского философа Дугина, чью дочь убили власти Киева
Журналист из США Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина из России. Беседу интервьюер позже опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter).
По словам Карлсона, Дугин – это самый популярный политический философ в России. Причем идеи россиянина считают настолько опасными, что власти Киева убили его дочь, а Amazon отказался продавать книги ученого. Разговор этих людей прошел в Москве, но точное время записи Карлсон не уточнил, пишет ТАСС.
За 20 с лишним минут записанной беседы Дугин и Карлсон поговорили про идеи либерализма и русофобию на Западе. Как подчеркнул сам Дугин, русофобия – это «не просто случайность и это не какие-то иррациональные изменения. Он считает, что в основе западной русофобии лежит факт того, что РФ защищает традиционные ценности, а Запад, в свою очередь, стремится эти ценности разрушить.
Напомним, ранее Карлсон брал интервью у российского Президента Владимира Путина. Беседу журналист опубликовал в сети 8 февраля – там было свыше 200 млн просмотров. Как позже отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главная цель интервью - прорвать информационную блокаду на Западе и быть услышанным.
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