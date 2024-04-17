Дуров: Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

Компании Apple и Google оказывают большое давление на работу Telegram. Об этом сказал основатель соцсети Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону. При этом он отметил, что корпорации в основном и давят на его компанию, а не власти США, приводит слова предпринимателя ТАСС.

Дуров также подчеркнул, что, когда дело доходит до свободы слова, эти две корпорации подвергают цензуре все, что пользователь может прочесть на своем телефоне.

Своими действиями, продолжает Дуров, американские корпорации ясно дают понять, что, «если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют», то компании удалят Telegram из магазинов для скачивания на устройства.