Журнал «Казань» приглашает на Июльский вечер в Казанский Кремль

Серию летних вечеров продолжает журнал «Казань» и приглашает всех желающих на Июльский вечер, который уже по традиции пройдет во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Мероприятие состоится 18 июля, начало запланировано на 19.00.

Гости смогут познакомиться с героями и авторами июльского номера, кодовым названием которого стал «список на лето»: редакция представляет актуальный срез современного литературного процесса, а также друзьями журнала.

Лауреат Грушинского фестиваля, популярная российская певица Эльмира Галеева исполнит песни на стихи Марины Цветаевой, Олеси Балтусовой, Федерико Гарсиа Лорки. Заслуженная артистка Татарстана Лилия Чугунова представит свой новый проект — трио «Стиль», в репертуаре которого — русская и зарубежная классика.

Главный редактор журнала «Казань», заслуженный деятель искусств Татарстана Альбина Абсалямова в сопровождении саксофониста Евгения Соколова представит новый цикл стихов.

Кроме того, в программе мероприятия — выступление хора «Мама Миа» под руководством Евгении Нестеровой, общение с авторами и ряд сюрпризов от редакции.

Вход на Июльский вечер свободный.

Свой первый Летний вечер – концерт под открытым небом во дворе Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» – журнал «Казань» провел 13 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что журнал «Идель» устроит ламповую опенэйр-вечеринку на террасе Нацбиблиотеки.

