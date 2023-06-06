Журнал «Казань» проведет Летний вечер во дворе Присутственных мест Казанского Кремля

13 июня свой первый Летний вечер – концерт под открытым небом – проведет журнал «Казань» во дворе Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль». Участниками мероприятия станут герои и друзья популярного литературно-художественного и историко-публицистического журнала, отмечающего в этом году свое тридцатилетие.

Организаторы обещают немало сюрпризов для гостей. Так, в новом амплуа предстанет народный артист Татарстана Рустем Абязов. Ранее он пел песни собственного сочинения, в том числе ставшую хитом «Арию графомана», читал стихи, импровизировал, отвечал на каверзные вопросы.

Известный бард Дмитрий Бикчентаев придет на вечер с шарманкой. Покрутить ее смогут все желающие. Он также представит своих воспитанников — ансамбль молодых исполнителей «Муравейник».

Популярный композитор Эльмир Низамов исполнит свою новую инструментальную композицию. Вокальные номера прозвучат в исполнении Шаляпинской стипендиатки этого года Надежды Игнатьевой, артиста ТГАТОиБ им. Джалиля Олега Мачина и заслуженного работника культуры Татарстана Евгении Нестеровой.

Саксофонист-виртуоз Евгений Соколов выступит соло и в дуэте с джазовой певицей Лилией Чугуновой.

Свои новые стихи публике представят Олеся Балтусова, Альбина Абсалямова и Айсылу Мирханова.

Зрители смогут познакомиться с героями майского номера, который целиком посвящен балету. Это артисты ТГАТОиБ им. Джалиля Алессандро Каггеджи и Мана Кувабара и директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина.

Начало концерта запланировано на 18.30. Вход для всех желающих — свободный.

Организаторы планируют, что подобные вечера будут проходить в течение всего лета.