Журнал «Идель» устроит ламповую опенэйр-вечеринку на террасе Нацбиблиотеки

В четверг, 13 июля, на террасе Нацбиблиотеки РТ пройдет презентация обновленного русскоязычного журнала «Идель». На ламповой опенэйр-вечеринке редакция представит июльский номер.

Читателям представят новый формат издания, который постарались сделать более привлекательным для молодежи. Так, в журнале появились новые рубрики и форматы, а подготовку части материалов доверили студентам.

В июльский выпуск вошли репортаж с крупными блогерами, летние рекомендации от стилиста, эксперимент с тренировками на свежем воздухе, интервью с организатором вечеринок и пирсинг-мастером.

Начало презентации запланировано на 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.

В программе вечера: диджей-сет ForeverKhong, модная татарская музыка от Enaecash, мастер-класс от стилиста Исмаила, легкие закуски и напитки, зона продажи журнала, а также общение с креативным сообществом Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в журнале произошли кадровые изменения – главным редактором татарской и русской редакций молодежного журнала «Идель» назначена Рамзия Галимова.