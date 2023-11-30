Зрителям Первого канала вновь покажут татарскую свадьбу

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З декабря, в 10.15, телезрители смогут вновь увидеть выпуск программы «Играем свадьбу», посвященный татарской национальной свадьбе. Героями стали Саида и Фарит, живущие в Казани.

Молодые люди решили пожениться в соответствии со свадебными обычаями Татарстана, и теперь ведущие вместе с ними углубляются в изучение татарской культуры. Зрители узнают, как готовить свадебный чак-чак и сколько гусей нужно ощипать для особой свадебной подушки.

На сегодняшний день авторы цикла документально-постановочных фильмов «Играем свадьбу» воссоздали архангельскую, удмуртскую, карельскую и казачью свадьбы.