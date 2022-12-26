Минниханов объяснил, почему 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций

Решение об объявлении 2023-года в Татарстане Годом национальных культур и традиций имеет большое значение в сохранении самобытности республики, отметил Президент РТ Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции, прошедшей сегодня в IТ-парке им.Рамеева. По его мнению, это важно для жителей республики всех национальностей.

Участникам пресс-конференции показали видеоролик, на котором жители республики разных национальностей облаченные в народные костюмы на своих родных языках произнесли фразу: «Татарстан – наш дом». После этого один из журналистов поинтересовался, почему было принято решение об объявлении 2023-го года в РТ Годом национальных культур и традиций.

«А вы что, против?», – спросил Минниханов в ответ. Услышав отрицательный ответ, он пояснил, что это важно для всех жителей республики, независимо от их национальной принадлежности.

«Любое решение – не просто мои хотелки. Мы советуемся, обсуждаем. Что важно для нас егодня? Для нас сегодня важно, как мы развиваемся. Но мы хотим сохранить свою самобытность, кто бы не был – чуваши, татары, русские», – сказал он.

В качестве примера он привел 100-летие республики Саха (Якутия), на праздновании которого побывал, отметив, что жители Якутии глубоко прогружены в свою национальную самобытность.

«А мы немного модифицированы, и это не очень хорошо, – констатировал Президент РТ. – Поэтому я считаю, что это решение правильно».

Напомним, выступая с посланием Госсовету РТ, Минниханов сообщил, что 2023 год пройдет под эгидой национальных культур и традиций, в республике проведут череду тематических мероприятий.