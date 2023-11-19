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Руc Тат
Общество 19 ноября 2023 12:03

С чак-чаком и гусями: на Первом канале показали татарскую свадьбу

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На Первом канале вышел новый выпуск программы, посвященной национальным традициям свадеб, – в этот раз авторы воссоздали татарскую свадьбу.

Героями программы стали Саида из Казани и Фарит из города Туймазы. Девушка выступает в составе татарского народного ансамбля, а ее избранник работает стоматологом.

«Молодые люди приняли решение пожениться в соответствии со свадебными обычаями Татарстана, и теперь ведущие программы вместе с ними углубляются в изучение традиционной культуры. Узнает ли мама жениха свою невестку среди девушек с закрытыми лицами? Сколько гусей нужно ощипать для особой свадебной подушки? Как готовить настоящий свадебный чак-чак?» – отмечают создатели программы.

Проект «Играем свадьбу» представляет собой цикл документально-постановочных фильмов, в которых показан процесс подготовки к главному семейному торжеству. Серии посвящены организации свадьбы в традициях и обрядах различных регионов России. Ранее авторы проекта воссоздали архангельскую, удмуртскую и карельскую свадьбы.

2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Раис РТ Рустам Минниханов отмечал большое значение в сохранении самобытности республики. 3 ноября в «Казань Экспо» провели официальное закрытие и подвели итоги года.
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