Зоопарк Казани показал на видео, как сильно горилла радуется началу выходных

Казанский зооботсад показал забавное видео, на котором показано, как их горилла Нгуву радуется началу выходных. Ролик был опубликован в телеграм-канале зоопарка.

На опубликованных кадрах обезьяна забавно пляшет с покрывалом на голове, весьма своеобразным образом помогает «взбодриться» своему «соседу по комнате» и раскачивается на деревьях.

«Настроение субботы — горилла Нгуву. Наконец-то наступили долгожданные выходные, можно забыть о будничных заботах и окунуться в атмосферу беззаботности и умиротворения», - описали в шутливой форме поведение Нгуву сотрудники зоопарка.

Ранее зоопарк столицы РТ показывал на видео, как их слон Филимон расстроен понедельником. Напомним также, что с 16 сентября казанский зооботсад перешел на осенний режим работы.

видео: зоопарк Казани