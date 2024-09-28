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Зоопарк Казани показал на видео, как сильно горилла радуется началу выходных
Казанский зооботсад показал забавное видео, на котором показано, как их горилла Нгуву радуется началу выходных. Ролик был опубликован в телеграм-канале зоопарка.
На опубликованных кадрах обезьяна забавно пляшет с покрывалом на голове, весьма своеобразным образом помогает «взбодриться» своему «соседу по комнате» и раскачивается на деревьях.
«Настроение субботы — горилла Нгуву. Наконец-то наступили долгожданные выходные, можно забыть о будничных заботах и окунуться в атмосферу беззаботности и умиротворения», - описали в шутливой форме поведение Нгуву сотрудники зоопарка.
Ранее зоопарк столицы РТ показывал на видео, как их слон Филимон расстроен понедельником. Напомним также, что с 16 сентября казанский зооботсад перешел на осенний режим работы.
видео: зоопарк Казани
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