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Общество 28 сентября 2024 11:14

Зоопарк Казани показал на видео, как сильно горилла радуется началу выходных

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Казанский зооботсад показал забавное видео, на котором показано, как их горилла Нгуву радуется началу выходных. Ролик был опубликован в телеграм-канале зоопарка.

На опубликованных кадрах обезьяна забавно пляшет с покрывалом на голове, весьма своеобразным образом помогает «взбодриться» своему «соседу по комнате» и раскачивается на деревьях.

«Настроение субботы — горилла Нгуву. Наконец-то наступили долгожданные выходные, можно забыть о будничных заботах и окунуться в атмосферу беззаботности и умиротворения», - описали в шутливой форме поведение Нгуву сотрудники зоопарка.

Ранее зоопарк столицы РТ показывал на видео, как их слон Филимон расстроен понедельником. Напомним также, что с 16 сентября казанский зооботсад перешел на осенний режим работы.

видео: зоопарк Казани

#выходные дни #видео #животные #Казанский зоопарк
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