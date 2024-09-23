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«Настроение – Филимон»: зоопарк Казани показал на видео, как слон расстроен понедельником
Зоопарк Казани показал забавное видео, на котором запечатлен слон Филимон. Причем, судя по поведению млекопитающего, животное тоже «не в восторге» от того, что началась рабочая неделя. Ролик был опубликован в телеграм-канале зооботсада.
На опубликованных кадрах слон пятится назад, словно хочет «вернуть время» и как бы «перемотать пленку» на субботу и воскресенье. Причем, судя по выражению глаз животного, Филимон будто шокирован «произошедшим на работе» и очень хочет «вернуть выходные».
«Настроение понедельника: Филимон. Когда рабочая неделя только наступила, а ты уже хочешь обратно в выходные», - описали в шуточной форме настроение слона работники зооботсада.
видео: t.me/kazanzoo1806
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