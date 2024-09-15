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Казанский зооботсад перейдет на осенний режим работы
Начиная с завтрашнего дня, 16 сентября, Казанский зооботанический сад перейдет на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.
Зооботсад будет работать с 8.30 до 19.00, причем кассы будут закрываться на час раньше — в 18.00.
Летом гости и жители Казани могли посмотреть на экзотических животных до 21.00, с начала сентября зоопарк стал закрываться в 20.00.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском зоопарке у яков родился теленок.
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