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Общество 15 сентября 2024 15:43

Казанский зооботсад перейдет на осенний режим работы

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Казанский зооботсад перейдет на осенний режим работы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начиная с завтрашнего дня, 16 сентября, Казанский зооботанический сад перейдет на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.

Зооботсад будет работать с 8.30 до 19.00, причем кассы будут закрываться на час раньше — в 18.00.

Летом гости и жители Казани могли посмотреть на экзотических животных до 21.00, с начала сентября зоопарк стал закрываться в 20.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском зоопарке у яков родился теленок.

#Казанский зоопарк #Казанский зооботсад #река замбези
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