Зонты-невидимки для бойцов: волонтеры Заинска расширили помощь СВО

В Заинском районе волонтеры осваивают новое направление помощи военнослужащим – изготовление антитепловизионных зонтов, которые уже получили неофициальное название «невидимки». Эта инициатива стала продолжением активной работы движения «Масксети «Zаинск с Vами», которое с первых дней специальной военной операции поддерживает бойцов.

Зонты предназначены для защиты от наблюдения вражеских тепловизоров и беспилотников в ночное время. По словам координатора движения Елены Хисамутдиновой, уже передано 30 таких изделий, и каждый получил положительные отзывы от самих военнослужащих.

«Наши зонты действительно помогают ребятам скрыться от глаз противника. Сейчас продолжаем производство», – делится она.

Эффект достигается за счет особых материалов, из которых изготавливаются зонты. Они блокируют тепловое излучение и делают бойца незаметным для техники разведки.

Кроме зонтов, добровольцы ежедневно плетут маскировочные сети, шьют защитные костюмы и белье для госпиталей, формируют гуманитарные грузы и индивидуальные посылки. В районе работают 33 точки по плетению сетей, и на сегодняшний день в зону СВО уже отправлено более 8 тыс. единиц маскировки.

Работа не останавливается ни на день – в этом и есть сила тыла, который стал надежной опорой для тех, кто на передовой.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.