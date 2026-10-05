Зональные этапы XIV фестиваля «Наше время – Безнен заман» стартуют в октябре

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в октябре пройдут три зональных этапа XIV открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Фестиваль „Наше время – Безнең заман“ уникален. Он помогает раскрыть творческие таланты наших работников предприятий, а затем и позволяет им вкладывать творческий порыв в свою работу. А также это своего рода борьба с эмоциональным выгоранием на работе. У фестиваля нет никаких границ», – заявил чиновник.

Заявки для участия в фестивале можно подать до 9 октября. Зональные этапы пройдут 16–18 октября в Набережных Челнах, 23–24 октября в Альметьевске, 6–7 ноября в Зеленодольске.