В октябре стартуют зональные этапы фестиваля «Наше время – Безнең заман»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Заявочная кампания на XIV ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» завершится 2 октября, и 16 октября начнутся отборочные этапы мероприятия. На этот раз фестиваль посвящен объявленному Раисом РТ Рустамом Миннихановым в Татарстане Году воинской и трудовой доблести, сообщают организаторы.

В Набережных Челнах отборочный этап пройдет 16 и 17 октября, в Альметьевске – 23 и 24 октября, а в Зеленодольске – 6 и 7 ноября.

К участию приглашаются представители предприятий, учреждений, и организаций Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет. Работники могут выступить как сольно, так и в командном зачете.

Количество участников, выполняющих функции наставников и выступающих в составе команд, в возрасте от 36 до 40 лет включительно не должно превышать 50%; в возрасте от 41 до 45 лет включительно – 25%, в возрасте от 46 до 50 лет включительно – 25% от общего числа участников в составе команды в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Остальные правила не изменились. Каждый из претендующих на победу должен являться штатным работником организации производственной сферы, сферы сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее шести месяцев по основному месту работы, на полном окладе. При этом к участию в конкурсе не допускаются работники отрасли культуры, для которых участие в фестивале по номинациям является профессиональным видом деятельности. Организационный взнос за участие не взимается.

Предусмотрены следующие номинации: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». Каждый зональный этап завершится гала-концертов, где наградят призеров в различных номинациях и подведут итога общекомандного зачета. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в финале фестиваля, который намечен на 13 и 14 ноября в Казани.

Лучшие из лучших 16 ноября выступят на гала-концерте, который традиционно пройдет в КРК «Пирамида». Именно здесь будет назвал обладатель Гран-при фестиваля. Команда-победитель получит диплом, переходящий Кубок Раиса Татарстана и денежную премию в размере 500 тыс. рублей. Также для участников фестиваля учрежден почетный титул «Герой нашего времени», обладатель которого заберет премию в размере 300 тыс. рублей.

За годы проведения фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» охватил 13 тыс. молодых работников из более чем тысячи предприятий всех муниципальных образований Татарстана. В его рамках организуются мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, пластике, сценической речи, хореографии, вокалу и конферансу от мастеров искусств Татарстана и России.

Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля – bzzm.ru.

Мероприятие проходит при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО по инициативе Министерства промышленности и торговли РТ, Министерства по делам молодежи РТ и ряда других. Автором проекта является Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык».